Google équipe ses labos de robots qui savent vraiment tout faire, même le ménage

Les employés d’Alphabet (Google) ont pu voir arriver de nouveaux collègues étranges dans les locaux de Mountain View : des robots ménagers. Ces derniers sortent du laboratoire X et pourraient arriver pour le grand public dans le futur.

Sur le campus d’Alphabet, la maison mère de Google, les employés ont pu faire la connaissance de drôles de machines. En effet, des robots ménagers ont fait leur apparition. Ils sont plus poussés que ceux que nous connaissons, puisqu’ils sont capables de nettoyer des tables, de remettre les chaises à leur place et même de trier des déchets. Nous sommes loin de l’aspirateur robot classique.

Ces robots ont été directement conçus par Alphabet, plus précisément par le laboratoire X, sa branche spécialisée dans la recherche de pointe. Ces nouveaux employés sont issus du projet Everyday Robots, chapeautée par le chercher Hans Peter Brondmo. Il clame d'ailleurs que ce n'est plus un projet, mais une réalité.

Alphabet veut démocratiser la robotique de pointe

Le but est de créer des machines autonomes qui peuvent accomplir des tâches simples. Nous parlons ici de ménage, mais on peut imaginer mille solutions possibles. Plus encore, ces robots sont capables d’apprendre, et donc de s’améliorer au fil des jours. C’est une étape obligatoire pour qu’ils puissent fonctionner correctement dans des environnements pour lequel ils n'ont pas été programmés. Cela peut faire peur, mais rassurons nous, nous sommes encore loin, très loin, de Skynet.

Au total, ce sont maintenant plus de 100 robots qui font le ménage chez Alphabet. 100 prototypes qui ne sont pas destiné à la vente, ni même à sortir des locaux. Toutefois, tout cela pourrait avoir un impact à long terme. Alphabet pourrait en effet employer ses solutions dans des produits grand public dans les années qui viennent, ou même reprendre certaines recherches pour autre chose. Google utilise déjà l’IA dans ses produits, comme les Google Home ou même les smartphones, comme le Pixel 6 Pro.

L’objectif immédiat, c’est d’étendre l’utilisation de ces robots ménagers à tous les locaux Google de la baie de San Francisco. Pour une utilisation à plus grande échelle, il faudra encore se montrer patient. Il va falloir compter sur votre aspirateur robot un peu bête, comme Astro d'Amazon, pendant encore quelques temps.

Source : Laboratoire X