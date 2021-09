GoPro Hero 10 Black : un capteur de 23 MP et des vidéos en 5K 60FPS pour 529 euros

GoPro a annoncé la prochaine version de sa caméra d'action, dotée d'un nouveau processeur qui lui permet de filmer à des fréquences d'images plus élevées (pour les séquences au ralenti), d'avoir une meilleure stabilisation et de télécharger automatiquement les vidéos sur le cloud.

La GoPro Hero 10 Black n’est pas une évolution majeure par rapport à la GoPro Hero 9 Black de l’année dernière, mais améliore tout de même la formule gagnante de la génération précédente en utilisant le deuxième processeur maison de GoPro, le GP2. Celui-ci vise à améliorer les performances à la fois en termes de qualité des séquences et de facilité d'utilisation.

Grâce à lui, la Hero 10 Black offre des définitions plus élevées que la Hero 9 Black, avec un maximum de 23 MP en photos au lieu de 20 MP. Elle peut également prendre des vidéos d'une définition maximale de 5,3K à 60fps, 4K à 120fps et 2,7K à 240fps, contre 5K à 30fps, 4K à 60fps et 2,7K à 120fps pour la Hero 9 Black.

La stabilisation s’améliore, les clichés sont plus rapides

Ce nouveau processeur haute performance augmente également la vitesse globale de la nouvelle GoPro, ce qui vous permet de passer d'un mode de prise de vue à l'autre, de naviguer dans les menus et de revoir votre contenu beaucoup plus rapidement. Cette nouvelle vitesse s'applique également au transfert de contenu sur votre téléphone.

En effet, selon GoPro, la Hero 10 peut transférer des données sans fil 30 % plus rapidement que la GoPro Hero 9. De plus, vous pouvez également connecter votre téléphone directement à la GoPro Hero 10 via USB pour accélérer les transferts de 50 %. Enfin, grande nouveauté, il existe également une option permettant de télécharger automatiquement vos dernières séquences pendant que la caméra est en charge.

Le processeur GP2 améliore aussi la qualité globale de votre contenu grâce à des algorithmes vidéo améliorés avec mappage des tons locaux et réduction du bruit en 3D. Vous pouvez ainsi capturer des détails plus fins, des textures plus réalistes et un meilleur contraste, même en cas de faible luminosité.

Une autre nouvelle fonctionnalité rendue possible par l'amélioration du processeur est la version 4.0 d'HyperSmooth, qui est la technologie de GoPro pour offrir une stabilisation de type gimbal via le logiciel. La Hero 10 est également dotée d'un système de nivellement de l'horizon amélioré, qui verrouille l'horizon même lorsque la caméra est inclinée jusqu'à 45 degrés dans n'importe quelle direction.

La nouvelle caméra est déjà disponible sur le site de GoPro à un tarif de 529,99 euros, mais GoPro propose une réduction de 100 euros à l’occasion du lancement. Cette offre s’accompagne d’un abonnement GoPro, qui vous permet notamment de sauvegarder du contenu en illimité dans le cloud, de profiter de 50 % de remise sur les accessoires ou encore de remplacer la caméra en cas de panne.