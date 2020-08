Google vous permet de voir des animaux préhistoriques dans votre salon grâce à la réalité augmentée

Google Art et Culture permet de découvrir l’art de manière ludique, en utilisant notamment la réalité augmentée. L’application de Google accueille aujourd’hui de nouvelles créatures préhistoriques qui peuvent désormais prendre vie dans votre salon.

Google Art et Culture permet d’en apprendre plus sur l’art et l’histoire tout en s’amusant. Aujourd’hui, la firme de Mountain View déploie une nouvelle mise à jour aussi ludique qu’éducative avec la possibilité d’afficher des crustacés préhistoriques dans votre salon grâce à la réalité augmentée.

Google avait déjà fait la même chose avec les dinosaures, mais cette fois, la société remonte encore plus loin dans le passé avec ces créatures marines. Il est donc possible de se retrouver nez à nez avec un Cambropachycope ou un Aegirocassis (très utile aux Scrabble). Ces deux créatures, qui ne faisaient en réalité que quelques millimètres, ont bien entendu été agrandies par Google pour les besoins de la réalité augmentée.

Ces bestioles ont été modélisées à l’aide des données du musée Darwin de Moscou et du musée d’histoire naturelle de Londres. Plus que des crustacés, l’application permet également d’admirer des requins ou alors un squelette de baleine bleue au complet. Il est donc possible de voir à quoi pouvaient ressembler ces créatures et tourner autour simplement en utilisant son écran.

Une application riche et ludique

Pour en profiter, il suffit d’aller sur le site Google Art et Culture ou directement dans l’application. En ces temps de coronavirus où les sorties restent compliquées, surtout dans les musées, c’est toujours ça de gagné.

Art et Culture permet de faire plein d’autres choses, comme découvrir des œuvres d’art sous tous les angles, les admirer en taille réelle grâce à la réalité augmentée ou encore d’en apprendre plus sur certaines civilisations. L’application peut se montrer très ludique en cherchant par exemple votre sosie dans toutes les œuvres d’art répertoriées. Des quizz sont aussi proposés, tout comme des visites virtuelles de musées.

Pour en profiter, il faut posséder un smartphone avec Android 7 d’installé au minimum ou un iPhone avec iOS 11 ou suivant. Il est également possible de profiter de certaines fonctionnalités de l’application sur votre ordinateur en passant directement par votre navigateur.

Source : Google Art and Culture