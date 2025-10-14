Google : vous allez enfin pouvoir cacher toutes les pubs dans vos recherches… mais il y a un hic

Google est en train de déployer une mise à jour pour son moteur de recherche qui va faciliter la vie de nombreux utilisateurs. En effet, le géant du web va rendre les résultats sponsorisés beaucoup plus reconnaissables, en plus de laisser la possibiliter de les camoufler. Mais pas comme on aimerait pouvoir le faire.

On ne vous apprendra rien en vous disant que la publicité a fait de Google ce qu'il est aujourd'hui. En ouvrant les vannes sur son moteur de recherche, la firme a engrangé des sommes pharamineuses. Pas étonnant donc qu'elle ait toujours rechigné à permettre aux utilisateurs de les cacher. À vrai dire, c'est même l'inverse qu'il s'est produit au fil des années. Avec le temps, les résultats payants des recherches ont de plus en plus ressemblé aux résultats organiques, rendant la frontière entre les deux de plus en plus floue.

Il est donc plutôt surprenant de voir aujourd'hui Google lâcher un peu du lest sur la question. En effet, l'entreprise vient de déployer une petite mise à jour qui, disons-le, est complètement à contre-courant de la tendance des dernières années. Jusqu'à maintenant, les résultats sponsorisés affichaient chacun leur propre petite étiquette, rendant le tout relativement confus pour l'utilisateur. Désormais, ils seront tous regroupés sous la même manière, beaucoup plus visible.

Fini de voir les pubs dans Google (enfin presque)

Il s'agit déjà en soi d'une bonne nouvelle, mais ça ne s'arrête pas là. Avec ce nouveau design débarque également un tout nouveau bouton, sous la forme d'un menu déroulant en bas des résultats sponsorisés. Cliquez dessus, et vous cacherez d'un coup l'ensemble des publicités qui sont venues se nicher dans votre recherche. Cliquez de nouveau, et ils réapparaitront – sait-on jamais, la réponse à votre question se trouve peut-être parmi elles.

Seulement voilà, il est évidemment impossible de configurer ce menu déroulant comme fermé par défaut. Autrement dit, vous pouvez certes cacher toutes les publicités… mais il faudra d'abord les regarder. Là encore, il n'est pas étonnant de voir Google effectuer ce compromis, étant donné l'important de la publicité dans son système économique. Quoiqu'il en soit, la mise à jour est en cours de déploiement et ne devrait pas tarder à arriver sur nos PC et smartphones.

