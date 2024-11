Google Vids est maintenant disponible pour tous, vous allez devenir un pro de la vidéo avec l’IA

Google vient de confirmer le déploiement de Google Vids, son application d’intelligence artificielle pour créer des vidéos rapidement. Intégré à Workspace, cet outil simplifie la production de vidéos dynamiques pour répondre à divers besoins, qu’ils soient professionnels ou créatifs. Accessible via plusieurs abonnements, ce programme promet de rendre la création vidéo facile et accessible.

La création de contenu vidéo a souvent été perçue comme technique et chronophage, réservée aux experts en montage. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, des outils deviennent disponibles pour simplifier ces tâches, permettant même aux amateurs de réaliser des vidéos professionnelles. Google s’inscrit dans cette dynamique en intégrant de plus en plus l’IA dans ses services, et propose maintenant un accès généralisé à Google Vids, son application conçue pour démocratiser ce domaine.

Google vient d’annoncer que Google Vids est désormais accessible aux utilisateurs de plusieurs plans payants de Google Workspace, notamment Business Standard et Plus, Enterprise, et Education Plus. Initialement réservé aux abonnés Gemini, cet outil de montage simplifié vise à rendre la production de contenu vidéo accessible à tous, sans compétences techniques. Cette application offre des fonctionnalités pratiques, comme des storyboards automatiques, des suggestions de contenu multimédia et même des voix off générées par IA.

Google Vids facilite la création vidéo pour les utilisateurs de tous niveaux

Avec Google Vids, les utilisateurs peuvent transformer rapidement un texte ou un document en vidéo. L’outil “Help me create” génère une première structure à partir de laquelle on peut facilement ajouter des animations, des effets photo, et du contenu libre de droits. Pour ceux qui veulent un rendu plus professionnel, des voix off préenregistrées et un téléprompteur sont également inclus. Ainsi, que ce soit pour un projet scolaire, une présentation de produit, ou même pour créer une invitation vidéo, ce programme simplifie tout le processus en rendant chaque étape accessible à tout le monde.

Bien que certaines fonctions avancées comme le téléprompteur soient pour l’instant limitées à l’anglais, Google prévoit de les étendre à d’autres langues. Les utilisateurs de Workspace auront accès à Google Vids jusqu’à fin 2025, après quoi certaines fonctionnalités pourraient être restreintes. En attendant, cet outil permet au grand public de réaliser des vidéos captivantes pour différents usages, de la formation aux réseaux sociaux, et de raconter des histoires en vidéo facilement et de manière ludique.

Source : Google