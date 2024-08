L’IA de Microsoft vous laisse supprimer les défauts de vos vidéos en quelques clics

Microsoft fait passer l'édition vidéo à la vitesse supérieure grâce aux dernières mises à jour de Clipchamp, son éditeur vidéo basé sur un navigateur, alimenté par l'intelligence artificielle.

Microsoft vient d’ajouter de nouvelles fonctionnalités IA à son logiciel Clipchamp, qui promettent de rendre la production de vidéos de qualité professionnelle accessible à tous, des amateurs aux créateurs chevronnés.

Le géant de la technologie a introduit dans Clipchamp deux outils d'IA qui changent la donne : la suppression du bruit et la suppression de l'image d'arrière-plan. Ces fonctionnalités, actuellement disponibles pour les insiders de Microsoft 365, devraient révolutionner notre approche de l'édition vidéo.

L’IA vous laisse nettoyer vos vidéos ratées

Parlons d'abord du bruit. Nous sommes tous passés par là : vous avez tourné une vidéo parfaite, mais le son est désastreux. Il y a peut-être des bruits de circulation en arrière-plan. Traditionnellement, le nettoyage de l'audio est un processus fastidieux. Mais la nouvelle fonction de suppression du bruit de Clipchamp, alimentée par l'IA, change la donne.

Cette IA intelligente est capable de faire la distinction entre les sons de premier plan importants (comme la parole ou la musique) et les bruits de fond indésirables. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans les paramètres audio pour que l'IA se mette au travail et supprime les sons problématiques en temps réel.

Clipchamp s’occupe également de l’aspect visuel. Le nouvel outil de suppression de l'arrière-plan de l'image est une aide précieuse pour les vidéos dont l'arrière-plan est encombré ou distrayant. Grâce à l'intelligence artificielle, cette fonction permet de soulever et de supprimer un arrière-plan de manière transparente, sans perturber l'aspect général de la scène. Les utilisateurs peuvent simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle image dans la chronologie de leur vidéo et sélectionner “Supprimer l'arrière-plan”. Une fois que l'arrière-plan d'origine a disparu, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez : une nouvelle image, une autre vidéo, ou même le laisser vierge pour un aspect propre et professionnel.

Ces améliorations de l'IA s'inscrivent dans une stratégie plus large de Microsoft visant à intégrer l'IA dans toutes ses plateformes multimédias, afin de rendre les techniques d'édition avancées accessibles aux utilisateurs de tous niveaux. Et Microsoft ne s'arrête pas là. L'entreprise travaille déjà sur des fonctions d'IA plus avancées pour Clipchamp, notamment des assistants d'IA pour une collaboration continue, une détection automatique des scènes et un résumé vidéo pour accompagner le montage.