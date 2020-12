Google : des vidéos Tik Tok et Instagram apparaîtront bientôt dans vos recherches

Des vidéos Tik Tok, Instagram et autres réseaux sociaux seront bientôt diffusées dans vos recherches Google. La firme teste actuellement l'affichage de ces contenus sous la forme d'un carrousel dans la version mobile de son application. Les liens dirigent quant à eux vers la version web des plateformes , même si l'application est installée sur le smartphone.

Les vidéos courtes ont définitivement la côte ces derniers temps. Après le raz-de-marée Tik Tok et ses copies, dont les Reels d'Instagram, c'est au tour de Google de s'emparer de la tendance. Des informations rapportent que la compagnie teste actuellement l'affichage de ces contenus postés sur différents réseaux sociaux dans un carrousel apparaissant dans la version mobile du moteur de recherche. Parmi eux, on retrouverait donc Tik Tok et Instagram, mais aussi les vidéos Youtube Shorts, Trell (le concurrent indien de Tik Tok) et Tangi, la propre application de Google dédiée à ce format.

Comme toujours, l'intention de la firme de Mountain View est clairement de garder au maximum ses utilisateurs au sein de son application. La fonctionnalité, baptisée “Google Shorts“, est déjà présente dans Google Discover et pourrait donc s'étendre aux résultats de recherche. En revanche, elle n'est pas à confondre avec les Stories de Google Photos qui affichent vos souvenirs façon Snapchat, ou encore avec les stories qui diffusent du contenu de Forbes, Vice et autres médias.

Google affiche des courtes vidéos d'autres réseaux sociaux dans ses résultats de recherche

Déployée en phase bêta sur quelques smartphones, certains utilisateurs ont pu constater que la fonctionnalité ne redirige pas vers les applications natives dédiées, mais vers leur version web, et ce même lorsque celles-ci sont installées. Là encore, cela peut s'expliquer par la volonté de Google d'inciter à rester sur sa plateforme en évitant l'éparpillement sur d'autres réseaux sociaux.

Pour l'heure, on ne sait pas encore si les plateformes concernées sont partenaires ou non de cette fonctionnalité, à l'instar de Twitter qui s'est associé à Google pour indexer ses résultats dans le moteur de recherche. Il est donc encore possible que ces dernières refusent que leur contenu se retrouve dans Google, ce qui pourrait grandement compromettre le projet du géant du web. Affaire à suivre.

