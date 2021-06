Google va bientôt lancer Tivoli, une IA pour apprendre une langue étrangère

Google se lance dans l’apprentissage de langues étrangères. Lors de sa conférence I/O, la firme de Mountain View a montré un aperçu d’une IA avec laquelle il est possible de converser. Le groupe prévoit ainsi de l’intégrer à Search, Assistant et YouTube pour concurrencer Duolingo et Babel.

La relation entre Google et les langages ne s’arrête pas à son outil de traduction. Grâce à Chrome, il est possible de visiter n’importe quel site et de comprendre son contenu. De plus en plus puissant, Translate est toujours au cœur des recherches de la firme. Depuis quelques années, cette dernière développe une IA capable de reproduire la voix, avec le ton et l’accent de la langue utilisée. Une technologie qui aura de nombreuses applications à l’avenir.

Lors de la conférence Google I/O, le constructeur a présenté une IA nommée LaMDA. Celle-ci a notamment pris le rôle de Pluton en tenant une discussion du point de vue de la planète naine. Si sur le moment, l’utilité d’une telle technologie peut sembler limitée, les possibilités sont en réalité multiples. Google prévoirait en effet de s’en servir pour proposer un outil d’apprentissage des langues étrangères.

Google veut concurrencer Duolingo et Babel

L’outil en question s’appelle Tivoli, et pourrait débarquer dès cette année sur Search. La manière dont veut s’y prendre Google pour apprendre une nouvelle langue est assez floue, mais on sait que son Assistant et YouTube devraient également intégrer l’IA. Seule information pour le moment : la firme de Mountain View passerait par des quizz interactifs pour transmettre les notions du langage sélectionné.

Ce n’est pas la première que Google s’aventure dans ce secteur. L’année dernière a vu la sortie de Read Along, une application dédiée aux enfants pour apprendre l’anglais, l’espagnol, le portugais et le hindi. Avec cette nouvelle IA, le groupe concurrence directement Duolingo et Babel, les deux piliers actuels du marché. À noter que les experts prévoient que celui-ci pèsera 21,2 milliards de dollars en 2027. Pour Google, c’est le moment ou jamais de se frayer une place.

Source : The Information