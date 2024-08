Google va améliorer les performances d’Android, mais seulement sur ces smartphones

Grâce à un petit changement invisible, Google va augmenter les performances de son système d'exploitation mobile Android. Cela ne concerne pour l'instant que quelques modèles de smartphones.

Dire que nos smartphones sont de plus en plus puissants est un euphémisme. Les composants qu'ils intègrent évoluent rapidement et aujourd'hui, un mobile d'entrée de gamme est facilement aussi voire plus performant qu'un haut de gamme d'il y a quelques années. Mais tout ne se résume pas aux aspects matériels. Le système d'exploitation mobile a également un grand rôle à jouer là-dedans et c'est pourquoi Google, comme Apple, peaufinent leur recette logicielle au fil des ans.

Au-delà des nouvelles fonctions impossibles à manquer, chaque nouvelle version d'Android est l'occasion de proposer des améliorations invisibles, soit dès la sortie, soit au fil des mises à jour. Dans un billet de blog à l'attention des développeurs d'applications, Google annonce un changement en apparence anodin, et pourtant ses conséquences seront très concrètes pour l'utilisateur. Du moins pour certains, puisque qu'il ne concerne pas tout le monde.

Ces smartphones Android vont bénéficier d'une augmentation de leurs performances

Commençons par la nouveauté en elle-même : Android va prendre en charge les pages de 16 Ko. Pour comprendre, il faut savoir que la majorité des processeurs mobiles supportent les pages de 4 Ko, et qu'Android et ses applis sont optimisés pour cette taille. En passant à une page de 16 Ko, on mesure un gain de performance de 5 à 10 %. Ce sera notamment visible sur la qualité des vidéos, les performances en jeux et la fluidité des applications explique Google.

Il y a cependant deux bémols. Le premier, c'est que cela implique d'utiliser 9 % de mémoire RAM en plus. Cela peut donc exclure les smartphones qui n'en possèdent pas beaucoup, ce qui nous amène au deuxième souci. Pour le moment, la possibilité de passer d'une page de 4 Ko à une page de 16 Ko ne pourra se faire que sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. La fonctionnalité sera implantée à partir de la bêta d'Android 15 QPR1. Google précise travailler pour déployer l'option sur d'autres appareils “prochainement“, sans préciser de modèles.