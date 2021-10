Google va activer l’authentification à deux facteurs sur 150 millions de comptes

Google vient d'annoncer sur son blog l'activation de l'authentification à deux facteurs sur 150 millions de comptes d'ici la fin d'année 2021. Google profite du mois de sensibilisation à la cybersécurité pour annoncer ses projets sur le sujet.

En mai 2021, Google l'avait d'ores et déjà annoncé : la firme de Mountain View compte activer l'authentification à deux facteurs sur l'ensemble des comptes Google. Bien entendu, il s'agit de projet d'envergure pour renforcer la sécurité des comptes des utilisateurs, et avec des centaines de millions de comptes dans le monde, l'entreprise californienne doit procéder par étape.

Et ce mois dédié à la sensibilisation à la cybersécurité, Google vient d'annoncer sur son blog officiel l'activation de l'authentification à deux facteurs sur 150 millions de comptes supplémentaires d'ici la fin d'année 2021. Pour rappel, l'authentification à deux facteurs permet d'assurer l'authenticité de l'identité d'un utilisateur en réclamant deux preuves d'identité distinctes, comme un mot de passe et le renseignement d'un code à usage unique.

Google fait le point sur ses systèmes de sécurité

Déjà en mai 2020, Google a d'ailleurs amélioré l'authentification à deux facteurs via la mise en place des notifications sur smartphone à la place du code à usage unique. Parmi les autres projets évoqués par la compagnie américaine, Google compte demander à 2 millions de créateurs de contenus sur YouTube d'activer l'authentification à deux facteurs pour protéger leurs chaînes d'une éventuelle prise de contrôle frauduleuse.

D'ailleurs, Google annonce s'être associé à plusieurs organisations pour distribuer plus de 10 000 clés de sécurité matérielle chaque année. Google est revenu également sur son gestionnaire de mots de passe intégré dans Chrome, Android et dans l'application Google. Intégré en 2019 sur Google Chrome, l'entreprise affirme avoir vérifié plus d'un milliard de mots de passe par jour. Google rappelle que le gestionnaire de mots de passe est également disponible sur iOS, où Chrome peut remplir automatiquement les identifiants d'autres applications.

À ce sujet, Google précise que le gestionnaire de mots de passe permettra bientôt de générer des mots de passe pour d'autres applications. En outre, il sera possible de voir la liste de tous vos mots de passe enregistrés directement dans le menu de l'application Google. Enfin, Google a souligné l'importance du gestionnaire de compte inactif lancé en 2013. Il invite les utilisateurs à en profiter pour plus de sécurité, signalant au passage que la cyberattaque menée contre Colonial Pipeline en mai 2021 était due à un compte inactif.