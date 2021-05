Google va bientôt activer l’authentification à deux facteurs par défaut

Google est sur le point de prendre une mesure assez importante qui aidera à garder les comptes des utilisateurs plus sécurisés. En effet, l’entreprise californienne compte activer par défaut l'authentification à deux facteurs.

Cette annonce intervient à l'occasion de la journée mondiale du mot de passe, qui s’est déroulée hier. L'utilisation d'un mot de passe fort est un moyen crucial d'empêcher les pirates de s'introduire dans votre compte. Néanmoins, pour encore plus de protection, de nombreux services proposent également l'authentification à deux facteurs, qui ajoute une étape supplémentaire au processus de connexion. Concrètement, l’authentification à deux facteurs vous permet de renforcer votre sécurité en prenant quelque chose que vous connaissez (un mot de passe) et en l'associant à quelque chose que vous possédez (un téléphone autorisé).

Même si ce processus est disponible sur la plupart des applications, tous les utilisateurs ne profitent pas de cette fonction clé qui assure pourtant la sécurité de leurs comptes. Par conséquent, Google indique qu'il activera bientôt automatiquement la vérification en deux étapes pour tous les utilisateurs si leurs comptes sont configurés correctement. Déjà l’année dernière, Google avait beaucoup amélioré cette fonctionnalité.

Google impose l’authentification à deux facteurs

Les personnes qui ont configuré l’authentification à deux facteurs seront invitées à confirmer que la bonne personne se connecte à un compte en appuyant sur notification envoyée sur leur téléphone. La société indique qu'elle commencera bientôt à activer cette procédure automatiquement pour tout le monde. Bien sûr, Google a précisé que les utilisateurs auront la possibilité de se désinscrire s’ils n’apprécient pas cette fonctionnalité.

Cependant, l’utiliser pourrait vous permettre d’éviter de voir vos comptes être dérobés par des pirates. Il n’est pas rare de voir des milliers de mots de passe volés apparaître en clair sur Google, c’est pourquoi l’authentification à deux facteurs peut être très utile. Tous ces mots de passe sont généralement volés par le biais de mails de phishing, qui seraient envoyés par millions chaque jour.

Google a déclaré que les recherches « Est-ce que mon mot de passe est fort » ont augmenté de 300 % en 2020. Même si tout le monde utilisait des mots de passe longs et compliqués, Google estime que ce n'est pas suffisant. En effet, cela pourrait encourager les internautes à utiliser le même mot de passe, puisqu’il serait trop compliqué de se souvenir d’autant de mots de passe.

Google rappelle également qu’il dispose d'un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour Chrome, Android et iOS, qui peut remplir automatiquement vos informations de connexion sur les sites et les applications. Celui-ci est gratuit et facile à utiliser.

Source : Google