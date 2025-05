Google TV va recevoir 4 améliorations gratuites cette année, mais ce détail fâche

Une nouvelle mise à jour majeure arrive sur les téléviseurs Google TV. Quatre fonctions très attendues vont transformer votre manière de regarder des contenus. Mais une autre nouveauté pourrait bien provoquer quelques soupirs.

Les téléviseurs connectés évoluent en permanence pour offrir plus de confort, de performances et de personnalisation. Entre les optimisations d’image, les nouvelles normes audio et les interfaces repensées, chaque mise à jour peut réellement améliorer l’usage au quotidien. Mais comme souvent dans la tech, toutes les nouveautés ne sont pas forcément bienvenues pour les utilisateurs.

La prochaine version d’Android TV, numérotée Android 16, arrive cette année sur les appareils Google TV. Elle apportera quatre nouveautés majeures : un nouveau format audio immersif, des réglages d’image automatiques pour les plateformes de streaming, une interface modernisée, et une meilleure gestion des connexions HDMI. Cette mise à jour promet d’améliorer le fonctionnement global, mais elle introduira aussi des fenêtres contextuelles que certains jugeront intrusives.

Google TV se met à jour avec quatre nouveautés gratuites

La nouveauté la plus marquante est l’arrivée du Eclipsa Audio, une alternative à Dolby Atmos soutenue par Google et Samsung. Elle sera d’abord disponible sur YouTube, avant un éventuel déploiement plus large. En parallèle, la fonction MediaQualityManager permettra aux applications de streaming d’adapter automatiquement les réglages du téléviseur (luminosité, contraste, fluidité) en fonction du contenu. L’interface sera aussi mise à jour avec le style graphique Material 3 Expressive, plus clair et plus moderne. Enfin, la fiabilité des connexions HDMI-CEC sera renforcée, limitant les coupures et améliorant la synchronisation avec d’autres appareils.

Voici les quatre principales nouveautés à retenir :

Eclipsa Audio : un nouveau format audio immersif concurrent de Dolby Atmos

: un nouveau format audio immersif concurrent de Dolby Atmos Réglages automatiques pour les contenus en streaming via MediaQualityManager

Nouvelle interface visuelle avec Material 3 Expressive

avec Material 3 Expressive Amélioration de la stabilité HDMI-CEC pour une meilleure compatibilité entre appareils

Mais tout n’est pas parfait. Android TV 16 introduira aussi les fenêtres « Évaluez cette application », semblables à celles que l’on voit déjà sur smartphone. Ces pop-up, activées par les développeurs, pourraient apparaître à l’écran pendant que vous utilisez certaines applications. Une nouveauté qui risque d’agacer de nombreux utilisateurs, surtout sur un téléviseur. À ce jour, Google n’a pas communiqué de date de déploiement précise. Comme souvent, le calendrier dépendra des fabricants, certains appareils recevant la mise à jour plus tôt que d’autres.