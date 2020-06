Google tiendra une conférence virtuelle le 8 juillet prochain

Google va tenir une conférence le 8 juillet prochain. Cette présentation sera entièrement virtuelle à cause du coronavirus et remplacera la Google I/O qui a été annulée il y a quelques semaines. La firme de Mountain View devrait y dévoiler ses nouveautés logicielles centrées sur la domotique.

La Google I/O a été annulée pour les raisons que l’on connait. Néanmoins, Google ne compte pas se laisser abattre et va tout de même tenir une conférence, mais virtuelle. A la manière d’Apple, Google va donc lancer une vidéo en streaming afin de dévoiler ses nouveautés. Cet événement est prévu pour le mercredi 8 juillet prochain.

Il se nomme « Hey Google » Smart Home Virtual Summit. Vous l’aurez deviné, il sera centré avant tout sur la domotique, et plus particulièrement sur le Google Home. Cela fait un moment que Google essaye de centrer tout son écosystème autour de l’assistant vocal, et plus particulièrement autour de son terminal Home.. Cette présentation sera certainement l’occasion de pousser encore plus loin ce concept.

OK Google, à quelle heure est la conférence ?

La présentation se tiendra le 8 juillet, à 19 heures précises. Elle durera en tout et pour tout 45 minutes. Il est vrai que les choses sont plus rapides à présenter dans une vidéo mise en scène que sur une scène avec des démos en live.

A lire aussi – Google Home : Ok Google, voici les meilleures commandes vocales

C’est Michele Turner, responsable de l’écosystème Smart Home qui animera cette vidéo. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’événement directement via Google Agenda.

Qu’attendre de cette événement ? Des nouvelles autour du Google Home, déjà, avec l’annonce de nouvelles interactions. Il serait toutefois étonnant de voir annoncé un nouveau modèle, la conférence étant dédiée aux développeurs, mais on ne sait jamais.

Google pourrait également lever le voile sur de nouvelles collaborations avec des marques tierces autour de la domotique, mais également de nouvelles fonctionnalités avec ses propres produits. On rappelle que Google est désormais propriétaire de Nest et peut ainsi se concentrer sur tout un tas d’utilisations autour de la maison.

Et vous, qu’attendez-vous de cette conférence ? Allez-vous la suivre en direct ou n’êtes vous pas du tout intéressé par ce genre d’événement ? Dites-le-nous dans les commentaires !