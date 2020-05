Google Assistant va permettre de payer en ligne juste avec votre voix

Google Assistant teste actuellement le paiement avec la voix. Une nouvelle fonctionnalité qui permettrait à l’utilisateur de complètement se passer de son smartphone dans ce processus et qui est pour l’instant limitée à une poignée d’utilisateur.

« OK Google, confirme le payement pour cette peluche bébé Yoda ». Il sera bientôt possible d’acheter via Google Assistant sans à avoir à utiliser ses mains. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle option de l’application repérée par Android Police. Le site indique en effet qu’un nouvel onglet est apparu dans la section « paiements et sécurité » : Confirmer avec Voice Match. Cela est pour l’instant réservé qu’à une poignée d’utilisateurs, mais pourrait arriver pour le grand public dans les prochains mois.

A lire aussi – Google Home : Ok Google, voici les meilleures commandes vocales

Il est déjà possible de payer en utilisant sa voix sur Google Assistant. Mais si vous passez par Google Home, il faut (par défaut) automatiquement confirmer le processus via un smartphone, en entrant un mot de passe ou son empreinte digitale. Cette nouvelle option permettrait de confirmer une transaction avec sa voix en utilisant Voice Match. Le système de reconnaissance vocale de Google s’est affiné avec le temps et est maintenant capable de différencier plusieurs utilisateurs, et donc bien confirmer que c’est vous qui passez à la caisse.

Sans les mains !

Notons que cette application est pour l’instant très limitée, phase de test oblige. En effet, il n’est possible que de confirmer des payements que sur le Play Store ou les commandes auprès de restaurants. Il faut également signaler que cette option semble désactivée par défaut pour éviter les mauvaises surprises. Pour payer avec sa voix, il faudra donc activer manuellement cette fonctionnalité.

Cette nouveauté est testée à très petite échelle. Si elle montre son efficacité, elle devrait arriver pour le grand public. Ainsi, tous les utilisateurs de Google Home pourront l’utiliser pour faire des achats, et ce uniquement avec leur voix. Il sera donc possible de s’offrir cette peluche bébé Yoda qui vous fait tant envie sans sortir son téléphone de sa poche.

Source : Android Police