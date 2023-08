Google teste l’IA pour créer des résumés des vidéos YouTube

Google expérimente actuellement l'utilisation de l'IA pour générer automatiquement des résumés de vidéos sur YouTube. Le géant de Mountain View a confirmé la chose sur une page d'assistance mise à jour ce 31 juillet 2023.

Après avoir lancé Bard, son IA conversationnelle basée sur PaLM 2 (le dernier grand modèle de langage de Google), le constructeur des Pixel est bien déterminé à intégrer l'IA à un maximum de services et applications.

On sait par exemple que Google compte ajouter PaLM 2 au Google Assistant. Via cet ajout, la firme espère rendre les échanges entre les utilisateurs et son assistant vocal plus vrais que nature. En mai 2023, l'entreprise a également levé le voile sur Magic Compose, une IA expérimentale capable d'écrire des messages à votre place sur l'appli Google Messages.

Or, nos confrères de The Verge viennent de nous apprendre que Google teste actuellement l'IA sur YouTube. En effet, le constructeur mène des essais pour intégrer une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle sur sa plateforme vidéo.

L'IA pour écrire des résumés des vidéos YouTube

Comme le décrit une page d'assistance mise à jour ce 31 juillet 2023, cet outil permet de créer automatiquement des résumés rapides des vidéos sur YouTube. “Nous commençons à tester les résumés générés automatiquement par l'IA sur YouTube, afin qu'il soit plus facile pour vous de lire un résumé rapide d'une vidéo et de décider si elle vous convient”, écrit le géant du web.

Comme le précise Google, ces résumés s'afficheront dans un premier temps sur les pages de visionnage et de recherche. Par ailleurs, l'entreprise ajoute que ces résumés n'ont pas vocation à remplacer les descriptions des vidéos, qui pour rappel, sont rédigées par les créateurs de contenus eux-mêmes. Pour l'heure, cette expérience est menée sur un nombre d'utilisateurs et de vidéos limité (uniquement en anglais).

Avant de conclure, il convient de rappeler qu'il existe d'ores et déjà une solution tierce pour ça. En effet, l'extension gratuite Chrome Eightify, basée sur ChatGPT, permet déjà d'obtenir un résumé écrit de n'importe quelle vidéo en seulement 10 secondes. Cela se présente sous la forme d'un condensé, avec les principaux points à retenir. Après avoir l'avoir testé, on peut effectivement reconnaître l'efficacité de l'extension (quelques erreurs subsistent néanmoins).