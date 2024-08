Google Tasks se refait une beauté sur Android, voici le nouveau design de l’application

L'application Google Tasks sur Android suit le mouvement de ses camarades et s'offre un relooking. Il est pour l'instant réservé à une version bêta, mais sera déployé à tous les utilisateurs prochainement.



Difficile de ne pas trouver ce dont on a besoin en fouillant parmi toutes les applications mobiles créées par Google. Certaines donnent même parfois l'impression d'être redondantes avec d'autres. Quand Google Tasks est arrivé, nombreux se sont demandés ce qui changeait vraiment par rapport à Google Keep. Au final, il s'avère que la firme de Mountain View compte transformer la dernière pour mieux mettre en avant la première.

En attendant, Tasks continue d'évoluer avec des mises à jour régulières. La majorité n'apporte rien de vraiment notable à part les fameuses “corrections de bugs et améliorations des performances”. L'une de celles à venir est plus intéressante en revanche : elle va modifier le design de l'application.

Voici à quoi va ressembler Google Tasks sur Android après la mise à jour de son interface

Google reste dans la lignée des retouches effectuées récemment sur ses applications. Les séparations entre les tâches à réaliser et celles déjà terminées ne prennent plus la forme d'une ligne. Désormais, les différentes rubriques sont clairement délimitées dans une “carte”, c'est-à-dire un rectangle aux bords arrondis.On retrouve ce principe dans le nouveau design de Google Maps par exemple. En mode sombre, la couleur du fond s'éclaircit pour permettre aux cartes de se détacher. En mode clair, c'est l'inverse.

On note également un déplacement des trois icônes jusque là affichées en bas à gauche. Les deux flèches permettant de changer l'ordre de tri des tâches ainsi que le menu accessible via les 3 points parallèles se retrouvent ainsi en haut à droite, dans le rectangle des tâches à réaliser. La 3e icône n'est pas visible. Il est possible qu'elle ait été supprimée étant donné son utilité contestable. Ce changement de design a été repéré sur la version 2024.08.05.x de Google Tasks sur Android (iOS n'est pas encore concerné). Il sera déployé à tous prochainement, sans date précise.

