Google serait-il en train de courber l’échine devant Donald Trump ?

Tout le secteur de la tech US paraît se plier aux exigences et envies de Donald Trump et de ses sbires. Des changements en ce sens ont déjà été opérés par Google, entre autres.

L'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis apporte une vague de changements très rapides au sein des entreprises tech. Plusieurs d'entre elles, dont Google, Meta ou Disney, ont annoncé mettre fin à leurs programmes pour la diversité et l'inclusion. Par exemple, Google a supprimé ses quotas d’embauche qui devaient favoriser le recrutement de profils plus rares dans l'industrie des technologies. Il y a quelques semaines, Meta décidait du retrait des produits menstruels dans les toilettes pour hommes du groupe. De son côté, Disney va revoir sa politique de messages d'avertissements et de remise en contexte avant la diffusion de ses œuvres considérées comme problématiques.

L'influence de Donald Trump est même en train de se refléter directement dans les produits de ces entreprises. Le président des États-Unis ayant décidé par décret de changer le nom de Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique, Google s'est empressé de refléter cette modification dans Maps. Même dans la version française de Google Maps, on peut désormais voir la mention Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique). Il s'agit de ne pas froisser la Maison-Blanche.

Google Agenda rétropédale

Plus récemment, on a remarqué que Google était en train de retirer des événements comme le Mois de l'histoire des Noirs, le Mois de l'histoire des femmes et des fêtes consacrées à la communauté LGBTQ+ (dont le Mois des fiertés) dans son application Agenda. La firme américaine plaide la coïncidence et assure que cette décision a été prise il y a plusieurs mois, avant que Donald Trump ne remporte les élections face à Kamala Harris.

“Il y a quelques années, l'équipe de Google Agenda a commencé à ajouter manuellement un ensemble plus large de moments culturels dans un grand nombre de pays à travers le monde. Nous avons reçu des retours selon lesquels d'autres événements et pays manquaient – ​​et la gestion manuelle et cohérente de centaines de moments à l'échelle mondiale n'était ni évolutive ni viable”, a déclaré Madison Cushman Veld, porte-parole de Google, auprès du Guardian.

“Ainsi, à la mi-2024, nous avons recommencé à afficher uniquement les jours fériés et les célébrations nationales provenant de timeanddate.com à l'échelle mondiale, tout en permettant aux utilisateurs d'ajouter manuellement d'autres moments importants”, précise-t-elle. Reste que le timing interroge forcément en ces temps troublés, surtout que les cas cités plus tôt montrent bien que Google a décidé de courber l'échine devant le nouveau gouvernement.

Le monde de la tech chamboulé par la victoire de Donald Trump

Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de colère et de déception accompagnent cette décision de retirer ces événements de Google Agenda. Pour beaucoup de personnes, cette petite attention contribuait à arrêter d'invisibiliser certaines minorités. Google précise que d'autres initiatives existeront toujours au sein de ses services pour mettre en avant ce type d'événements culturels.

Les Google Doodles, ces illustrations affichées sur le moteur de recherche, ne subiront aucun changement, certifie l'entreprise. Ils mettront toujours en lumière des personnages historiques, des célébrations ou des événements importants de toutes les cultures, croyances et modes de vie. YouTube Music va continuer de proposer une playlist dédiée au Mois de l'histoire des Noirs, ajoute la société.

Il faut s'attendre à ce que les applications que l'on utilise au quotidien s'adaptent dans les prochaines semaines au nouveau monde que veut imposer Donald Trump. Ce dernier est par exemple très impliqué dans la vente de la branche américaine de TikTok. L'aspect logiciel est loin d'être le seul concerné puisqu'on peut aussi craindre des répercussions importantes sur le matériel.

Les droits de douane sur les produits et composants chinois, et notamment les semi-conducteurs, pourraient aussi bouleverser l'économie de l'industrie tech. Le prix des cartes graphiques et PC portables serait fortement impacté. Les constructeurs automobiles redoutent quant à eux de nouvelles réglementations sur les véhicules électriques, surtout en ce qui concerne les crédits d’impôt et les normes d’émissions polluantes.

Source : The Guardian