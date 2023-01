Google s’apprête à lancer un nouveau Chromecast avec Google TV haut de gamme

Google travaillerait actuellement sur une nouvelle version de son Chromecast avec Google TV, et il pourrait cette fois-ci s’agir d’un modèle plus haut de gamme. Voici tout ce que l’on sait déjà au sujet de l’appareil.

Le premier Chromecast avec Google TV est sorti il y a plus de deux ans maintenant, et a été rejoint récemment par un modèle plus accessible portant le même nom, mais cette version est limitée aux contenus en Full HD plutôt qu’en 4K. D’après notre test, l’appareil propose des performances tout à fait respectables pour son prix, mais Google souhaiterait désormais sortir un tout nouveau modèle.

En effet, d’après 9to5Google, un nouveau Chromecast avec Google TV est en préparation et devrait sortir plus tard cette année. En parcourant le code source de Google, les journalistes ont découvert un nouvel appareil répondant au nom de code « YTC ». Pour rappel, les modèles précédents étaient eux nommés “YTV” pour Chromecast avec Google TV (la version 4K) et “YTB” pour Chromecast avec Google TV (HD).

Un Chromecast avec Google TV plus premium pourrait arriver en 2023

Pour l’instant, rien n’indique que le nouveau Chromecast avec Google TV sera un appareil encore plus haut de gamme que les précédents, mais tout porte à croire que Google devrait sortir un Chromecast avec une meilleure fiche technique. Maintenant que nous avons eu droit à un Chromecast 4K et un Chromecast HD, il semble logique que le nouvel appareil soit plus premium.

Cela ne veut pas forcément dire que le nouvel appareil sera capable de prendre en charge la définition 8K, mais on peut par exemple s’attendre à plus de stockage, ou encore à un nouveau processeur pour mieux s’adapter aux nouvelles exigences matérielles d’Android TV. 9to5Google s’attend également à voir un deuxième port USB-C pour brancher des accessoires ou du stockage supplémentaire.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Google pourrait lancer ce nouveau Chromecast. Cependant, il y a fort à parier que nous aurons l’occasion de le voir sur des photos volées avant même la présentation officielle, comme c’est le cas de presque tous les produits du fabricant américain. Il faudra guetter les soldes appliquées sur les modèles actuels pour savoir quand pourrait arriver la nouvelle génération.