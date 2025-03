Google rend cette fonction IA de Gemini gratuite, elle va vous faire gagner un temps fou

Google continue de déployer des outils basés sur l’intelligence artificielle dans ses services. Une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux abonnés fait son apparition chez certains utilisateurs gratuits.

Google poursuit l’intégration de son intelligence artificielle Gemini dans ses services les plus utilisés. Après Gmail, Google Docs ou encore Drive, c’est au tour du moteur de recherche de bénéficier de fonctions avancées. Lancé début mars 2025, le mode IA de Google Search permet d’obtenir des réponses plus détaillées directement dans les résultats. Il s’appuie sur Gemini 2.0 pour résumer, reformuler et approfondir une requête sans avoir besoin de consulter des sites externes. Initialement réservé aux abonnés de l’offre Google One AI Premium, ce mode commence à être activé gratuitement pour certains utilisateurs disposant d’un simple compte Google.

Un bouton dédié, placé à côté de l’onglet “All”, permet d’activer cette nouvelle fonction. Une fois lancée, l’IA affiche un encadré interactif qui regroupe les réponses les plus pertinentes, tout en offrant la possibilité de poser des questions complémentaires. Le système repose sur un raisonnement plus poussé, une meilleure compréhension des sujets complexes et une interaction plus naturelle. L’objectif est de rendre la recherche plus fluide, plus proche d’une discussion que d’une simple série de liens à consulter.

Google déploie le mode IA dans la recherche à grande échelle avec des fonctions avancées

Cette ouverture progressive s’inscrit dans une tendance de fond chez Google. Depuis plusieurs mois, la firme débloque peu à peu des outils auparavant réservés aux abonnés payants. La mémoire de Gemini, la lecture de documents, ou encore les conversations vocales en temps réel sont déjà disponibles dans la version gratuite. La société semble suivre une stratégie de lancement par étapes : les nouveautés arrivent d’abord chez les abonnés, puis sont généralisées si les tests sont concluants. Cela permet d’ajuster les outils avant une diffusion mondiale.

Le mode IA est encore en phase d’expérimentation et reste limité aux États-Unis pour le moment. Il faut s’inscrire sur Google Labs pour accéder à la liste d’attente. Une fois activé, l’utilisateur est notifié par e-mail. Google prévoit déjà d’enrichir cette fonction avec des réponses visuelles, une mise en forme plus claire et de nouveaux types de contenus. Le déploiement en France est attendu dans les mois à venir, bien qu’aucune date n’ait été annoncée. À terme, cette évolution pourrait profondément modifier la manière dont les internautes utilisent Google au quotidien.