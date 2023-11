Google poursuit en justice les arnaqueurs qui profitent de la popularité de l’IA

Google contre-attaque. La firme de Mountain View poursuit en justice des cybercriminels qui s’étaient fait passer pour la compagnie afin de diffuser des malwares ou d’escroquer les internautes un peu trop crédules.

Pour une entreprise telle que Google, la question de la sécurité est cruciale. Dans un article publié sur son blog, la compagnie annonce avoir lancé des poursuites judiciaires à l’encontre de deux groupes d’escrocs. « Le premier a cherché à exploiter l’enthousiasme du public pour l’IA générative afin de diffuser des logiciels malveillants. Le second a utilisé le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) pour nuire à ses concurrents en soumettant des milliers d’avis de droits d’auteur manifestement frauduleux ».

Si l’apparition de ChatGPT a marqué le début de l’ère de l’IA auprès du grand public, avec toutes les craintes et les opportunités que cela apporte, cette nouvelle technologie n’est pas non plus passée inaperçue auprès des escrocs de tout poil. La technologie d’OpenAI est devenue l’outil préféré des pirates, et les récits d’arnaques mettant à profit les capacités de l’intelligence artificielle sont chaque jour plus nombreux.

Google va traîner les imposteurs à l’IA et les arnaqueurs en ligne devant les tribunaux

Bard, l’IA générative de Google, a été présentée au public en mars 2023, mais n’était initialement accessible qu’à un nombre restreint d’utilisateurs. Les pirates ont profité de la curiosité et de l’attente suscitées par ce nouveau produit pour organiser des campagnes de phishing au cours desquelles ils faisaient croire à leurs victimes qu’elles pourraient obtenir un accès anticipé à l’intelligence artificielle du géant de la recherche en ligne.

La deuxième action en justice concerne des acteurs malveillants qui ont utilisé la législation en place, le DMCA, pour nuire à leurs concurrents. Ils ont ainsi créé des dizaines de comptes Gmail et ont demandé à Google de les aider à éliminer leurs concurrents en soumettant des milliers de fausses demandes de droits d’auteur. Ces plaintes frauduleuses ont entraîné la suppression des sites web de plus de 100 000 entreprises, ce qui leur a coûté des millions de dollars ».