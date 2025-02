Google porte secours aux flemmards qui n’aiment pas regarder les vidéos

Google continue d’améliorer Drive avec une nouveauté qui va faire gagner du temps à de nombreux utilisateurs. Plus besoin de regarder une vidéo en entier pour en tirer les informations essentielles. Un nouvel outil vient simplifier l’accès au contenu, et il risque vite de devenir indispensable.

Google Drive ne cesse d’évoluer pour devenir bien plus qu’un simple espace de stockage. Ces derniers mois, la plateforme a bénéficié de nombreuses améliorations. Son lecteur vidéo a été modernisé avec une interface plus fluide, de nouveaux raccourcis et des contrôles simplifiés. Plus récemment, Google a aussi éliminé le temps d’attente entre le téléchargement et la lecture des vidéos. Aujourd’hui, une autre nouveauté vient encore simplifier la gestion des fichiers multimédias.

Après avoir introduit les sous-titres automatiques, Google Drive va plus loin en intégrant un nouvel outil qui améliore considérablement la lecture des vidéos. Grâce à cette fonctionnalité, plus besoin de visionner une séquence entière pour retrouver un passage précis. Il devient possible de naviguer dans le contenu d’un simple coup d’œil, sans perdre de temps. Cette avancée, déjà en cours de déploiement, est pensée pour rendre l’accès aux informations plus rapide et plus efficace.

Google Drive ajoute des transcriptions automatiques pour naviguer plus facilement dans les vidéos

Désormais, un bouton “Transcript” fait son apparition dans le lecteur vidéo de Google Drive. Lorsqu’il est activé, un panneau latéral affiche une transcription horodatée du contenu. Chaque phrase est synchronisée avec la lecture, et l’utilisateur peut cliquer sur un passage pour accéder directement au moment correspondant dans la vidéo. Une barre de recherche permet même de retrouver un mot ou une phrase spécifique sans avoir à tout faire défiler manuellement. Cette option rend les vidéos bien plus accessibles et pratiques à consulter, notamment pour les professionnels ou les étudiants qui doivent extraire rapidement des informations précises.

Sur le même sujet – Google Keep va bientôt faire plaisir aux adeptes des notes vocales avec cette nouvelle fonction

Cette nouveauté a plusieurs avantages. Elle améliore l’accessibilité pour les personnes malentendantes et permet un gain de temps considérable pour ceux qui analysent des vidéos. Elle est aussi très utile pour tous ceux qui préfèrent lire plutôt que d’écouter. En facilitant la recherche et la consultation des vidéos stockées sur Drive, Google optimise encore un peu plus son service de cloud. Déployée progressivement, cette fonctionnalité sera bientôt accessible à tous les utilisateurs, qu’ils disposent d’un compte personnel ou professionnel via Google Workspace.