Google : une startup italienne oblige le géant de Mountain View à se mettre en conformité avec la loi

Les géants de la Silicon Valley collectent et monétisent nos données personnelles depuis de nombreuses années. Une startup italienne a remporté une victoire majeure sur Google qui nous permettra de gérer nos données plus facilement et de profiter, en partie au moins, du bénéfice de leur exploitation.

Hoda est une startup italienne qui propose avec son application Weople de placer vos informations dans un « coffre-fort numérique ». Vous seul décidez des données que vous souhaitez partager avec la plateforme, qui génère de l’argent (et en reverse une partie aux utilisateurs) en revendant les données anonymisées. Weople permet donc aux internautes de prendre le contrôle de leurs données personnelles, mais aussi de les faire fructifier. Confrontés au manque de coopération de Google et des membres du GAFAM, les dirigeants de Weople ont fait appel aux autorités italiennes pour pouvoir plus facilement récupérer les données des internautes.

Après enquête, l’Autorité italienne de la concurrence et des marchés a déterminé que Google a potentiellement abusé de sa position dominante en « limitant la capacité des autres opérateurs à développer des services et usages innovants des données personnelles ».

Google va faciliter l’accès à nos données personnelles grâce à l’action d’un petit poucet italien

Google ne facilite pas la récupération des informations personnelles des internautes et leur transmission vers d’autres opérateurs. C’est une violation de l’article 20 du RGPD, sur le droit à la portabilité des données, et une véritable entrave à la libre concurrence. Le 22 mars 2022, Google Italie a publié une liste d’engagements visant à faciliter le téléchargement et l’exportation des données des internautes à partir d’une application tierce.

La décision des autorités transalpines est lourde de conséquences pour Google et pour les internautes européens. Dans les propres termes des dirigeants de Weople, « les gens doivent pouvoir participer activement, avec leurs données, au grand jeu de l’économie des données, qui rapporte des milliards de dollars, et d’en tirer profit. Ils doivent avoir la possibilité d’agir en tant que sujets — et non en tant qu’objets — et doivent être protégés ».

