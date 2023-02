Google Play Store : la dernière mise à jour s’assure que vous ne ratiez pas vos notifications

Le Google Play Store reçoit aujourd’hui une nouvelle mise à jour qui met l’emphase sur les notifications. Un léger changement de design permet en effet d’y avoir accès à tout moment. Plutôt que de n’apparaître que lorsqu’une alerte est envoyée à l’utilisateur, la petite icône s’affiche constamment à l’écran.

Google n’a de cesse de rendre son Play Store plus pratique, mise à jour après mise à jour. Or, les notifications sont une fonctionnalité qui facilite grandement la vie des utilisateurs, en les alertant lorsqu’un abonnement est sur le point de changer ou lorsqu’une application est disponible dans une version plus récente. Bien souvent, mieux vaut donc éviter de les rater sous peine de ne pas être au courant d’une information importante.

La dernière mise à jour du Play Store s’assure justement que vous ne passiez pas à côté de ces alertes. Jusqu’à maintenant, la petite icône de cloche, qui représente les notifications, n’apparaissait que lorsque l’utilisateur en recevait une. Celle-ci se plaçait alors à l’intérieur de la barre de recherche, qui restait vierge dans le cas où aucun élément ne devait attirer l’attention du propriétaire du smartphone.

Un petit changement de design dans le Google Play Store qui change tout

Dans sa dernière version, cette petite cloche s’extrait de la barre de recherche pour voguer en solo. Désormais, l’icône se trouver sur la droite de la barre de recherche et à gauche de l’icône de profil de l’utilisateur. Si elle a perdu sa couleur bleue qui permettait de l’identifier clairement lorsqu’elle était présente, elle reste néanmoins constamment à l’écran, même lorsqu’aucune notification n’est disponible.

Plus besoin donc de se rendre dans les paramètres de l’application pour avoir accès aux dernières nouvelles. Apparue pour la première au début du mois de janvier, cette petite nouveauté du design semble désormais s’étendre à plusieurs appareils Android. Après mise à jour, le Google Play Store se trouve dans sa version 34.3.18-21. Si vous n’avez pas encore accès à cette dernière, celle-ci devrait arriver sur votre smartphone ou tablette d’ici quelques jours.