Google Play Store : ces 200 applications malveillantes ont été téléchargées 42 millions de fois, voici comment les éviter

Des experts en cybersécurité viennent de révéler que plus de 200 applications disponibles sur le Google Play Store totalisaient 42 millions de téléchargements. Le rapport fait état des dernières tendances en matière de malware et rappelle comment s’en protéger.

Pour protéger ses utilisateurs, Google a mis en place diverses mesures de sécurité visant à lutter contre les applications malveillantes. La firme de Mountain View va même bientôt les muscler davantage grâce à un nouveau système de vérification des développeurs Android – annonce qui suscite plusieurs craintes chez les utilisateurs et les développeurs.

Malgré cela, certaines applications malveillantes parviennent à passer sous les radars de Google et s’il en supprime régulièrement de son magasin officiel, le mal est parfois déjà fait : selon la société de cybersécurité cloud Zscaler, pour la période 2024-2025, 239 applications Android malveillantes disponibles sur le Play Store cumulent 42 millions de téléchargements.

Les appareils mobiles de plus en plus ciblés par les pirates : voici comment se protéger

Le rapport réalisé par Zscaler et relayé par nos confrères de BleepingComputer fait état de plusieurs tendances. Les appareils mobiles sont de plus en plus ciblés : l’entreprise a enregistré une hausse de 67 % par rapport à l’an dernier. Les principales menaces sont les spywares et les chevaux de Troie bancaires. Autre tendance : les pirates se détournent peu à peu de la fraude traditionnelle par carte bancaire pour privilégier l’exploitation des paiements mobiles en multipliant les méthodes : phishing, smishing, SIM-swapping (vol de numéro de carte SIM) et bien d’autres.

Les experts notent également que les adwares ont doublé en un an pour atteindre 69 % de toutes les détections. Cette hausse spectaculaire en fait la menace la plus répandue dans l’écosystème Android. Les spywares aussi ont connu une montée en puissance : 220 % sur un an. Cette croissance repose principalement sur le chantage, la surveillance et le vol d’identité.

L’augmentation effrénée des malwares bancaires de ces trois dernières années – au point d’atteindre 4,89 millions de transactions en 2025 – semble quant à elle se tarir : leur taux de croissance qui était de 29 % l’année précédente est tombé à 3 %. Quant aux appareils connectés, les cibles privilégiées restent les routeurs : les cybercriminels exploitent leurs failles d’injection de commandes afin de les transformer en proxies pour déployer des malwares ou pour les intégrer à des botnets.

Pour se prémunir, il existe quelques bonnes pratiques à adopter, telles que l’installation immédiate des mises à jour de sécurité, la désactivation des autorisations d’accessibilité ou encore l’analyse des appareils avec Google Play Protect, que Google prévoit de renforcer.