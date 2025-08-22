Le gestionnaire de mots de passe de Google a enfin son application sur le Play Store

Une application Gestionnaire de mots de passe de Google est apparue sur le Play Store. En fait, ce service est déjà nativement disponible sur les smartphones Android, mais on peut désormais disposer d'une icône de raccourci pour accéder plus rapidement à ce menu.

Surprise, une application Gestionnaire de mots de passe Google est désormais disponible dans le Play Store. Vous pouvez d'ores et déjà l'installer sur votre smartphone Android pour obtenir un accès privilégié au service de gestion des mots de passe proposé par Google, très prisé par les utilisateurs de Chrome et d'Android.

Ne vous attendez par contre pas à une nouvelle interface pour l'occasion, rien ne change par rapport à ce qui existait déjà. Cette app est en fait un simple raccourci vers le gestionnaire de mots de passe inclus nativement dans les services Google Play. Elle a le mérite de donner une option de raccourci supplémentaire pour accéder rapidement au gestionnaire de mots de passe de Google, via une icône qu'on peut placer n'importe où sur son écran d'accueil ou affichée dans le tiroir d'applications.

Le gestionnaire de mots de passe de Google se paye une icône de raccourci

“Cette appli fournit un raccourci vers le Gestionnaire de mots de passe de Google sur votre téléphone. Vous pouvez ainsi trouver et gérer de manière plus rapide et plus facile vos mots de passe, clés d'accès, etc. Le Gestionnaire de mots de passe de Google est déjà intégré à votre téléphone Android. Il enregistre vos mots de passe de façon sécurisée et vous aide à vous connecter plus rapidement”, explique la firme.

Vous ne serez donc pas perdu en ouvrant le gestionnaire depuis l'icône de raccourci. Jusqu'ici, pour accéder à cette plateforme, il fallait passer par les paramètres et naviguer dans les options ou rechercher “gestionnaire” ou “mots de passe” dans la barre de recherche pour ouvrir le gestionnaire, ce qui est loin d'être pratique. Le plus simple était encore de passer par Google Chrome pour accéder au gestionnaire de mots de passe, plus facilement accessible pour la plupart des utilisateurs. Mais nous avons maintenant une solution alternative bien plus efficace.