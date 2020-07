Google Photos veut à tout prix que vous preniez des vidéos verticales

De nombreux utilisateurs de Google Photos se plaignent d’un changement agaçant : il est désormais impossible de créer une vidéo en mode paysage dans l’application. Google Photos tente coûte que coûte de transformer la vidéo en mode portrait, même si cela signifie de montrer d’affreuses bandes noires en haut et en bas de la vidéo. Le changement est hélas intentionnel.

Vous vous en êtes peut-être récemment rendu compte : Google Photos force désormais la création de vidéos au format vertical, et ce même si la vidéo d’origine est un film au format paysage. Résultat ? La vidéo finale n’occupe pas toute la surface de l’écran, laissant voir deux épaisses bandes noires en haut et en bas. Aucune option ne permet pour l’heure de changer cela.

Quand Google Photos tente d’imposer les vidéos en mode portrait

Vous pouvez le tester vous-même : si vous sélectionnez plusieurs vidéos dans l’application au format vertical et horizontal, le résultat sera toujours une vidéo verticale avec des bandes noires plus ou moins visibles en fonction de la vidéo source. Et visiblement, il s’agit d’un choix intentionnel des équipes de Google. Depuis plusieurs semaines on trouve un grand nombre de plaintes que ce soit sur Twitter ou sur les forums officiels de la firme.

Ce qui a forcé Google à réagir. Le responsable produits David Lieb explique à un utilisateur mécontent : « nous avons prévu d’ajouter une option je crois. Mais nous avons choisi le portrait pour l’instant car le mix a évolué en faveur de plus de vidéos portrait« . Du coup, si ce changement vous agace, inutile de lutter. Vous disposez heureusement de nombreuses alternatives sur Android pour éditer vos vidéos.

Pour autant, on peut regretter que l’option n’existe pas directement dans Google Photos. Ou que Google Photos ne soit plus capable de choisir automatiquement l’orientation comme c’était le cas avant. L’application est en effet devenue l’une des plus populaires du marché pour gérer vos photos et vidéos. Elle est d'emblée compatible avec Chromecast ce qui vous permet d’afficher vos images très simplement sur votre télévision.

Reste à savoir si Google compte user de toute son influence pour imposer le format vidéo vertical. Un format qui progresse, avec de plus en plus d’applications qui adaptent leurs contenus vidéo à cette orientation. Mais qui nous rend toujours aussi perplexes : à part les smartphones, l’écrasante majorité des écrans reste davantage adaptée aux vidéos au format paysage.

Source : Android Police