Google Photos va rendre la gestion des stacks d’images plus intuitive et simplifier les manipulations, voici comment

Google prépare une mise à jour pour simplifier l’utilisation des groupes de photos dans Google Photos. Un nouveau menu plus rapide et intuitif devrait faciliter la gestion des images empilées. Cette amélioration attendue pourrait bientôt être déployée.

Google Photos propose depuis plus d’un an une fonction appelée Photo Stacks, qui regroupe automatiquement des images similaires prises à quelques instants d’intervalle. Très utile pour économiser de l’espace et éviter les doublons, cette fonctionnalité n’est pourtant pas toujours intuitive. Son interface actuelle oblige les utilisateurs à effectuer plusieurs manipulations pour gérer leurs photos, ce qui peut être contraignant au quotidien.

Google semble avoir pris en compte ces retours et travaille sur une amélioration de Photo Stacks. Dans la version 7.19 de Google Photos, une étude du code de l’appli a révélé l’existence de nouveaux éléments d’interface destinés à simplifier la gestion des groupes de photos. Cette mise à jour, encore en développement, devrait permettre aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux actions essentielles, évitant ainsi les manipulations fastidieuses actuelles.

Google Photos va intègrer un menu rapide pour mieux gérer les groupes d’images

Actuellement, pour modifier un groupe de photos, il faut effectuer un glissement vers le haut pour afficher un menu contenant plusieurs options. Cela permet de choisir une image principale, supprimer des clichés en double ou dissocier le groupe, mais cette méthode manque de rapidité. Avec la nouvelle mise à jour, un bouton en forme de flèche apparaîtra à côté des groupes d’images. En appuyant dessus, un menu contextuel plus simple et direct permettra d’effectuer ces actions en un seul geste.

Ce menu rapide offrira des commandes telles que “Définir comme image principale”, “Garder cette photo, supprimer le reste” ou encore “Dissocier le groupe”. La sélection multiple restera disponible pour ceux qui souhaitent gérer plusieurs photos en même temps. Cette amélioration mineure devrait pourtant changer radicalement son fonctionnement, en rendant l’organisation des photos plus fluide et intuitive.

Par ailleurs, Google Photos a récemment introduit un filigrane numérique invisible pour les images retouchées avec son outil Reimagine. Grâce à SynthID, une technologie développée par Google DeepMind, les photos modifiées par intelligence artificielle seront discrètement marquées afin de garantir plus de transparence. Avec ces évolutions, Google montre sa volonté d’optimiser non seulement la gestion des images, mais aussi leur authenticité et leur traçabilité.

Source : android authority