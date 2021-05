Google Photos va faire bouger vos clichés grâce à la fonctionnalité Cinematic Moments

La Google I/O 2021 a été l’occasion pour la firme de Mountain View de présenter les nouveautés de son application Photos. Parmi elles, Cinematic Moments qui a pour objectif d’animer des clichés jusque là statiques. Pour y arriver, Google utilise en réalité plusieurs photos similaires.

Lorsque vous prenez une photo avec votre téléphone, il doit souvent vous arriver de la doubler, voire de la tripler afin d’avoir le bon moment. Ensuite, il est possible que vous gardiez tous les clichés dans l’application Google Photos. Cette dernière va utiliser ces doublons pour créer des petites animations. Cinematic Moments a été l’une des nouvelles fonctionnalités présentées par Google lors de sa Google I/O du 18 mai. L’idée est de prendre deux clichés quasi-similaires et de les « relier » grâce à l’intelligence artificielle.

Le résultat est une petite animation où vous voyez votre photo bouger. Cela rappelle quelque peu ce que propose le site MyHeritage, qui redonne vie à des vieilles images en faisant bouger les « modèles ». Le principe est le même ici, mais avec des résultats beaucoup plus probants, puisque plusieurs clichés sont utilisés.

L’exemple le plus parlant est lorsque vous prenez en photo un enfant en train de bouger. Google va relier les deux photos et compléter le mouvement créant une animation d’une seconde. De quoi permettre de revivre quelques souvenirs précieux.

Google Photos permet désormais de verrouiller certains albums

Plus encore, Google est revenu sur d’autres petites fonctionnalités venant enrichir son application. Par exemple, la section souvenirs a été revue, permettant de retrouver des photos par thème, l'IA recherchant des patterns. De plus, il sera possible désormais de supprimer une seule photo de votre album de souvenirs, au cas où vous ne vous trouveriez pas à votre avantage. Il sera aussi désormais possible de verrouiller des albums. Idéal si vous passez votre téléphone à quelqu’un qui fait défiler les clichés via l’application et que vous ne voulez pas qu’il en voit certains.

A lire aussi – Google Photos : découvrez les nouveaux souvenirs automatiquement créés grâce à l’IA

Toutes ces nouveautés arriveront très bientôt sur le service. Elles seront aussi bien disponibles sur les smartphones Android qu’iOS. Avec tout ça, Google espère bien entendu vous inciter à utiliser son application et à pourquoi pas payer un abonnement afin de stocker vos clichés.

Source : Google