Google Photos améliore son lecteur vidéo avec ces nouveaux boutons et une interface simplifiée

Google Photos s'apprête à introduire un nouveau lecteur vidéo. Une interface plus moderne, des boutons dédiés et des commandes simplifiées promettent une meilleure navigation. Voici ce qui pourrait bientôt arriver sur l’application.

Autrefois utilisé principalement pour stocker et organiser ses photos, Google Photos est en pleine mutation. Désormais, l’application évolue pour devenir un véritable éditeur de vidéos. Avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, comme un éditeur intégrant l’intelligence artificielle (IA), les utilisateurs peuvent faire des montages professionnels en quelques clics seulement. Il est désormais possible de gérer nos souvenirs directement depuis l’application, sans avoir besoin de logiciels supplémentaires.

Google s’apprête à aller encore plus loin avec la mise à jour de son lecteur vidéo. Grâce à une version plus moderne de l’application, révélée par des tests approfondis sur une version en développement, ce dernier offrira des boutons distincts pour la gestion du volume, la pause, et une nouvelle option de boucle. Cette mise à jour améliore également l’ergonomie générale de ce dernier en facilitant son utilisation pour tout type de vidéo, qu'il s'agisse de courtes séquences ou de contenus plus longs.

Google Photos va bientôt déployer un lecteur vidéo modernisé et plus intuitif

La nouvelle interface du lecteur vidéo de Google Photos est bien plus claire que la version actuelle. Les boutons, auparavant dispersés sur l’écran, sont désormais regroupés sous la vidéo pour une navigation plus simple et fluide. Un nouveau bouton de “boucle” permet de rejouer une vidéo en continu d'un simple geste. En complément, Google a ajouté un curseur de défilement qui remplace la barre classique par une version en pointillés, avec un retour haptique pour un contrôle plus précis lors du défilement. Ce changement rend le visionnage bien plus agréable, même pour les utilisateurs les moins expérimentés.

Parmi les autres nouveautés, les utilisateurs pourront avancer ou reculer une vidéo de cinq secondes en tapotant deux fois sur les côtés de l’écran. Cette fonctionnalité, déjà présente dans d’autres applications de streaming comme YouTube, facilite la navigation rapide et plus interactive. Ces modifications devraient être disponibles dans les prochaines versions de Google Photos, avec un déploiement progressif dans les semaines à venir. L’objectif est d’offrir une meilleure gestion des vidéos et de rendre l’application plus agréable pour tous les utilisateurs, qu’ils soient novices ou experts.

