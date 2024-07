Google Photos va bientôt ressembler à Instagram avec cette nouvelle façon de partager nos souvenirs

Google Photos teste une nouvelle fonctionnalité baptisée “My Week” qui permet de partager des moments hebdomadaires avec une audience restreinte. Inspirée des Stories Instagram, cette option vise à renforcer les liens personnels en offrant un moyen convivial et interactif de partager ses souvenirs.

Google Photos ne cesse d'évoluer avec des fonctionnalités dans le but de rendre l'application plus intuitive et conviviale. Récemment, Google a introduit plusieurs outils basés sur l'IA, comme la recherche avancée qui permet de retrouver facilement des clichés spécifiques en posant des questions naturelles. Mais aussi “Enhance your video”, qui améliore automatiquement la qualité des vidéos en un clic.

Une autre fonctionnalité permet de filtrer certains visages des souvenirs pour une gestion plus personnalisée de la galerie. En plus de ces nouveautés, Google Photos développe une nouvelle fonctionnalité appelée “My Week” ou “Ma Semaine” en français. Clairement inspirée des Stories Instagram, elle permettra aux utilisateurs de partager des moments hebdomadaires avec leurs proches.

Google Photos se transforme en un véritable réseau social avec des Stories hebdomadaires

Annoncée lors de la conférence Google I/O, cette fonctionnalité promet de transformer la manière dont nous partageons nos souvenirs dans cette application. Les utilisateurs pourront créer des récapitulatifs hebdomadaires de leurs moments forts, en choisissant des photos et des vidéos à partager avec une audience restreinte.

Cette fonctionnalité a été découverte grâce à une analyse approfondie du code de l'application. Les utilisateurs pourront créer des “My Weeks”, une série de photos et vidéos récapitulant leurs semaines, qu'ils pourront ensuite partager avec une sélection d'invités. Ces derniers pourront liker et commenter les publications. Le processus de configuration sera simple : il suffira de sélectionner les photos qui ont marqué les dernières semaines et de les partager avec les personnes de son choix.

“My Week” apparaîtra sous forme de vignette dans le carrousel des souvenirs de Google Photos, avec un bouton de configuration pour sélectionner les photos à partager. Une fois activée, cette fonctionnalité sera accessible uniquement sur invitation. Google prévoit de déployer cette option progressivement au cours des prochains mois, d'abord en version bêta pour un groupe restreint d'utilisateurs avant un déploiement plus large.

Source : Androidauthority