Google Photos rend la recherche de vos souvenirs plus simple que jamais grâce à l’IA

Google Photos se dote d’une nouvelle fonctionnalité propulsée par l’intelligence artificielle. Grâce à cette innovation, il est possible de retrouver facilement vos souvenirs en posant des questions en langage naturel. Une véritable révolution pour l’organisation de nos photos.

Google Photos, déjà célèbre pour sa capacité à organiser et stocker vos photos, offre également un éditeur vidéo intuitif permettant d’obtenir des résultats professionnels en quelques clics. En plus de cela, sa gestion de la mémoire intelligente, propulsée par l’IA, aide à libérer de l’espace en détectant et supprimant automatiquement celles qui sont floues ou les captures d’écran inutiles. Aujourd’hui, l’application franchit un nouveau cap avec l’introduction de “Ask Photos“, une fonctionnalité qui permet de retrouver facilement des moments précis simplement en lui posant des questions.

Depuis début octobre 2024, Google a commencé à déployer Ask Photos pour les utilisateurs ayant rejoint la liste d’attente. Présentée lors de la conférence Google I/O en mai 2024, cette fonctionnalité révolutionnaire remplace l'onglet de recherche classique dans l’application et permet une interaction plus intuitive avec vos photos. Vous pouvez désormais rechercher des souvenirs d'événements spécifiques ou des lieux précis en langage naturel. Fini de faire défiler tous vos albums pour retrouver un moment marquant.

Google Photos transforme la recherche des souvenirs avec l’IA

Ask Photos ne se contente pas de répondre à des questions simples. Grâce à l’IA de Google, Gemini, il peut retrouver des souvenirs spécifiques, comme “quand avons-nous fêté Noël chez mamie ?” ou “quelle tenue avons-nous portée pour le mariage à Marseille ?”. Ce niveau de précision est rendu possible par l'analyse intelligente des images, en tenant compte des lieux, des visages et des objets. La société a précisé que pour améliorer cette fonctionnalité, certaines requêtes pourraient être analysées de manière anonyme, tout en garantissant la confidentialité des données.

Pour l'instant, Ask Photos est limité aux utilisateurs américains, mais Google devrait déployer cette fonctionnalité à l'international prochainement. Si tout se passe comme prévu, elle pourrait être disponible en France d’ici 2025. En attendant, les utilisateurs français devront patienter pour profiter de cette nouvelle manière de naviguer dans leurs souvenirs, en espérant que l’outil soit aussi performant qu’il le promet.