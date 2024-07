Google Photos facilite la gestion de vos fichiers sur le web avec cette nouvelle mise à jour

Google Photos sur le web se dote d'une nouvelle section “Documents”, déjà disponible sur Android et iOS. Cette fonctionnalité vise à faciliter l'organisation des fichiers importants.

L'organisation de nos fichiers numériques devient de plus en plus essentielle avec la prolifération des photos et documents importants. Dans ce contexte, Google Photos améliore constamment ses services pour offrir une utilisation plus complète et intuitive. Parmi les récentes mises à jour, l'application propose désormais un gestionnaire intelligent pour supprimer les photos ratées et un éditeur vidéo avancé pour ajuster la vitesse de lecture des vidéos. Ces nouveautés renforcent peu à peu l'utilité de cette application pour la gestion de nos contenus.

Google Photos, qui est donc bien connu pour ses capacités de stockage et d'organisation de photos, ajoute une nouvelle fonctionnalité à sa version web : “Documents“. Cette section, déjà présente sur les applications mobiles Android et iOS, arrive désormais sur la plateforme en ligne et apporte avec elle une meilleure gestion des documents numérisés.

La section Document arrive sur la version web de Google Photos

Introduite pour la première fois en novembre sur les applications mobiles, la vue “Documents” se trouve désormais dans la Bibliothèque, aux côtés des sections Favoris, Albums, Utilitaires, Archive, Dossier verrouillé et Corbeille. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de visualiser facilement leurs documents importants grâce à un accès rapide et intuitif. Dedans, vous y trouverez des collections telles que Captures d'écran, Livres et magazines, Informations sur les événements, Identités, Notes, Moyens de paiement, Reçus, Recettes et menus, et Réseaux sociaux.

Les utilisateurs peuvent accéder à cette nouvelle vue directement en recherchant “Documents” ou en visitant photos.google.com/u/0/documents. Par exemple, un album automatique peut regrouper les captures d'écran, les reçus de paiement, les notes et les informations d'identité. Cela permet de trouver rapidement des documents importants sans avoir à parcourir des centaines de photos. De plus, cette fonctionnalité est conçue pour aider à organiser et à archiver les documents de manière efficace, en les classant automatiquement dans les catégories appropriées.