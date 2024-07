Google Photos veut rivaliser avec les applications de montage vidéo grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google Photos va prochainement intégrer une option pour ajuster la vitesse de lecture des vidéos. Cette nouveauté, actuellement en phase de test, pourrait grandement simplifier le montage directement depuis l'application.

Google Photos continue de s'enrichir avec de nouvelles fonctionnalités bien pratiques pour ses utilisateurs. Récemment, l'application va bientôt permettre de choisir les visages à afficher, réduisant ainsi les mauvais souvenirs grâce à la fonctionnalité “Afficher moins”. Aujourd'hui, elle se concentre sur l'amélioration de son éditeur vidéo intégré qui propose régulièrement des mises à jour pour enrichir ses capacités de montage comme par exemple avec la fonctionnalité “Enhance your video”. Cette dernière permet d'améliorer automatiquement leur luminosité, contraste et saturation en un clic.

La dernière version bêta de Google Photos 6.90, révèle des ajouts intéressants. Parmi eux, la possibilité de modifier la vitesse de lecture des vidéos. Cette nouvelle option a été découverte en analysant le code de l'application, et bien qu'elle ne soit pas encore active, elle pourrait bientôt être déployée pour tous les utilisateurs.

Google Photos va permettre d'éditer la vitesse de lecture des vidéos

La fonctionnalité la plus attendue permet de régler la vitesse de lecture des vidéos. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs options : 1/4x, 1/2x, 1x, 2x et 4x. Par exemple, il sera possible de ralentir une séquence pour créer un effet dramatique ou d'augmenter la vitesse d'une partie pour illustrer rapidement un processus, comme lors de la préparation d'une recette. Il suffit d'appuyer sur l'icône “1x” dans les options de montage pour accéder à ces réglages. Un aperçu et une timeline permettent de sélectionner la section à modifier.

Toutefois, il n'est pas encore possible de changer la vitesse de plusieurs sections simultanément. Pour ce faire, il faudra d'abord enregistrer les modifications, puis éditer de nouveau la vidéo. Cette fonctionnalité, encore en développement, pourrait être améliorée avant sa sortie finale. Avec ces nouvelles options, Google Photos se rapproche des applications de montage dédiées comme YouCut ou iMovie. Bien qu’il ne soit pas aussi avancé, ces nouvelles fonctionnalités offrent plus de possibilités pour les utilisateurs souhaitant éditer leurs vidéos rapidement et facilement.

Source : android authority