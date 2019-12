Google Photos va bientôt permettre de zoomer dans vos vidéos

Google Photos vous permettra bientôt de zoomer au sein de vos vidéos, notamment à partir de la galerie. Une nouvelle option cachée est en effet apparue dans la dernière itération de l’application, révèlent nos confrères de XDA Developpers. Pour le moment, Google n’a pas encore activé cette fonctionnalité mais ça ne saurait tarder.

En fouillant dans l’APK de la dernière version de Google Photos, Mishaal Rahman, le rédacteur en chef de XDA Developers, a découvert une nouvelle option permettant aux utilisateurs de zoomer dans une vidéo en rapprochant deux doigts posés sur l’écran. Malheureusement, il ne précise pas comment il est parvenu à activer cette option cachée.

Pour zoomer dans une vidéo dans Google Photos, il suffit en effet de réaliser le fameux pinch to zoom. Vous pouvez ainsi choisir avec une certaine précision sur quelle partie de la séquence vous souhaitez zoomer. Selon les constatations de Mishaal Rahman, cette option est accessible lorsque la vidéo est ouverte en plein écran ou directement depuis la galerie de l’application.

Téléchargez l’APK de Google Photos 4.33

Pour le moment, on ignore quand Google déploiera cette nouvelle fonctionnalité au sein de son application. On table sur un déploiement dans premiers mois de 2020. En attendant, on vous invite à tenir Google Photos à jour en installant l’APK de la dernière version disponible ci-dessous. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. La mise à jour est aussi en cours de déploiement sur le Play Store. Que pensez-vous de cette nouveauté ? Êtes-vous parvenu à l’activer ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Téléchargez Google Photos sur le Play Store

Source : XDA Developpers