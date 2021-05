Google ouvre sa première boutique physique, voici à quoi elle ressemble

Google va ouvrir sa toute première boutique physique dans le courant de l’été à New York. Le site spécialisé 9to5Google nous livre aujourd’hui les premières photos de ce magasin. Il est situé à Chelsea, dans le sud de Manhattan.

Si vous comptez aller à New York prochainement et que vous êtes un fan des produits Google, un arrêt à la première boutique physique du constructeur sera obligatoire. Le site 9to5Google est allé y faire un tour et nous livre des photos. Si elle n’est pas encore ouverte, tout est déjà prêt pour accueillir les premiers clients.

Cette boutique se situe à Chelsea, un quartier de Manhattan, et plus précisément sur la 8e avenue, entre la 15e et la 16e rue. Une adresse qui n’a pas été choisie au hasard, puisque dans ce bâtiment se trouve également le siège New Yorkais de l’entreprise. Comme nous pouvons le voir sur les photos, la boutique est énorme et ne peut pas se rater avec son écriteau Google. En vitrine, on peut y voir tous les produits de la marque dans des petites mises en scène. Stadia est là, avec deux manettes connectées à un smartphone, mais aussi le Pixel 5 à différentes étapes de sa fabrication. Il y a même un simili bureau.

Google lance son show-room new yorkais

A l’intérieur, le magasin est immense et propose plusieurs environnements. Un dédié aux smartphones, simple, mais également la reproduction d’un petit salon avec un grand écran ou encore d’une cuisine pour vanter les produits Nest et les Chromebook. Bref, de quoi montrer aux éventuels clients le bénéfice de tel ou tel terminal. Un véritable show-room géant, en somme.

Tout est en place et Google n’attend plus que les premiers clients. Il faudra encore attendre un peu, puisque l’ouverture est prévue dans le courant de l’été. Bien entendu, tout cela dépendra de la situation sanitaire, mais celle-ci s’améliore de jour en jour aux Etats-Unis et on peut donc espérer s’y rendre très bientôt.

Google est donc le nouveau fabricant à ouvrir son propre showroom. On ne sait pas encore si ce sera un magasin unique ou si d’autres ouvriront par la suite. Le modèle à suivre en la matière est bien entendu Apple avec ses fameux Apple Store.

