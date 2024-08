Google met fin à la vente de certains Pixel, l’iPhone Air est prévu pour 2025, c’est le récap’ de la semaine

Certains smartphones Pixel disparaissent de la boutique en ligne de Google, un iPhone encore plus fin et plus léger prévu pour l’année prochaine, Google lève le voile sur son nouveau smartphone pliable, c’est le récap’ de la semaine.

Google présente le Pixel 9 Pro Fold, son nouveau smartphone pliable, et semble vouloir dire adieu à d'autres de ses modèles. Les publicités incitant les utilisateurs de Windows 10 à basculer vers Windows 11 disparaissent des éditions professionnelles et Mark Gurman affirme qu’Apple travaille au déploiement d’un iPhone 17 Air qui pourrait être lancé l’année prochaine. L’IA “The AI Scientist” fait trembler les chercheurs en essayant de modifier son propre code afin d’étendre ses capacités.

L’iPhone 17 Air serait encore plus léger et plus fin que ses prédécesseurs

Selon Mark Gurman, Apple prépare actuellement un nouvel iPhone dont la sortie serait prévue pour 2025. En effet, le célèbre journaliste a profité de sa newsletter hebdomadaire Power On pour confirmer que l’iPhone 17 Plus pourrait être remplacer par un nouveau modèle. Il s’agirait d’un appareil encore plus fin et léger qui se placerait entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro et qui pourrait s’appeler l’iPhone 17 Air.

Google présente son Pixel 9 Pro Fold

Google lève le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 9. Parmi eux, on découvre le Pixel 9 Pro Fold, le nouvel appareil pliable de la marque, qui pourrait sérieusement faire de l’ombre à des concurrents tels que le OpenPlus Open ou le Samsung Galaxy Z Fold 6. Design ultra fin, excellente partie photo, IA Gemini toujours plus pratique, rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la fiche technique impressionnante de ce nouveau smartphone pliable.

Trois Pixel disparaissent de la boutique en ligne de Google

Seulement quelques jours après la sortie de la série des Pixel 9, Google semble vouloir arrêter la vente de certains de ses smartphones. En effet, les Pixel Fold, Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont disparu de la boutique en ligne de Google. Une décision surprenante, d’autant que les Pixel 7 datent de 2022. Cela étant dit, si vous souhaitez vous procurer l’un de ces modèles, il vous est possible de les trouver chez d’autres revendeurs, du moins jusqu’à la rupture de stock.

L’IA « The AI Scientist » tente de modifier son propre code

Des chercheurs ont eu une drôle de surprise en constatant qu’un modèle d’IA développé par Sakana AI avait tenté de changer son propre code dans le but de contourner ses délais imposés et de rallonger le temps de ses expériences. Il s’agit de l’IA « The AI Scientist », conçue pour gérer des expériences scientifiques sans intervention humaine. Force est de constater qu’une surveillance humaine constante des systèmes d’IA reste indispensable.

Windows 10 : une bonne nouvelle pour certains utilisateurs

Depuis le lancement de Windows 11, Microsoft ne se gêne pas pour inciter lourdement les utilisateurs à basculer vers son nouveau système d’exploitation, notamment via des publicités qui invitent les utilisateurs de Windows 10 à passer à la nouvelle version. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 10 Pro ou 10 Entreprise, ces popups ont été supprimés, du moins pour l'instant.

