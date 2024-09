Google Messages : vous ne savez pas quoi manger ce soir ? Vous pouvez envoyer un texto à cette nouvelle IA

Google poursuit sa stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. Après son déploiement dans les applications de productivité, c'est au tour de Google Messages d'accueillir Gemini, le modèle d'IA multimodal du géant de Mountain View.

Ces derniers jours, les utilisateurs de l'application de messagerie ont eu la surprise de recevoir une notification particulière. « Bonjour, je suis Gemini dans Google Messages. Discutez avec moi pour rédiger des messages, échanger des idées, planifier des événements ou simplement avoir une conversation amusante » peut-on lire dans ce message envoyé en masse aux personnes n'ayant pas encore utilisé le chatbot.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté de Google de promouvoir l'utilisation de Gemini auprès du grand public. Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cette fonctionnalité, il est toujours possible de la désactiver dans les paramètres de l'application.

Que peut-on faire avec Gemini sur Google Messages ?

L'intégration de Gemini dans Messages offre de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Ils peuvent désormais demander à l'IA de rédiger un message pour eux ou de les aider à organiser leurs projets du week-end. Cependant, certaines limitations sont à garder à l’esprit.

Pour accéder à Gemini dans Google Messages, plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut notamment être majeur, avoir activé les chats RCS et posséder un compte Google personnel. De plus, le téléphone doit disposer d'au moins 6 Go de RAM et être configuré dans l'une des langues prises en charge.

L'utilisation de Gemini dans Messages est pour le moins assez simple. Il suffit d'ouvrir l'application, de démarrer une nouvelle conversation et de sélectionner Gemini comme contact. Les utilisateurs peuvent alors choisir parmi des exemples de requêtes ou formuler leurs propres demandes. Si vous n'avez toujours pas choisi quoi manger ce soir, il vous suffit de demander des conseils à Gemini. Il est intéressant de noter que Magic Compose, une fonctionnalité de réécriture de messages introduite en 2023, utilise également Gemini pour proposer différents styles d'écriture.

Cette nouvelle intégration de Gemini s'inscrit dans la stratégie globale de Google, qui cherche à placer son IA au cœur de son écosystème. La conférence I/O 2024 avait été l'occasion pour l'entreprise de présenter ses ambitions en matière d'intelligence artificielle, et plusieurs mois plus tard, on voit que l’entreprise ne perd pas de temps pour placer l’IA au cœur de toutes ses applications.