Google Messages va avoir droit à un relooking, voici à quoi ressemble la nouvelle interface

Arrivée d'Android 16 oblige, les applications Google se préparent à une refonte graphique. Celle de Messages a déjà été aperçue chez certains utilisateurs. Voyons à quoi elle va ressembler.

Google a envie de changement. On sait en effet qu'Android 16 s'accompagnera d'une refonte graphique répondant aux codes définis par le Material 3 Expressive. Derrière ce nom se cache notamment une volonté de rendre l'utilisation des applications plus lisible. Celles de la firme de Mountain View vont sans surprise adopter le nouveau design dont elles seront une vitrine largement visible.

Nous en avons déjà eu quelques aperçus discrets au détour d'une version bêta de Photos ou de Gmail, et c'est désormais au tour de Messages de montrer son futur look. Les équipes de 9to5Google ont reçu quelques images parlantes. Attention, il s'agit clairement d'une phase de test. Tout ce que nous voyons ici est susceptible de changer de manière plus ou moins drastique avant l'arrivée de l'interface définitive. Mieux vaut donc ne pas s'attendre à voir débarquer plus tard exactement ce que vous voyez ci-dessous.

Voici les premières images du nouveau design de Google Messages

Les 3 captures d'écran ci-dessous nous donne un bon aperçu de Google Messages version Material 3 Expressive. Le changement global de l'affichage aperçu entre autres dans les nouveautés à venir d'Android 16 est de la partie. Finis les cercles, place aux “pilules”, ces rectangles aux bords arrondis. C'est particulièrement flagrant lorsque l'on appuie sur le “+” à gauche de la zone de saisie de texte pour faire apparaître les options d'ouverture des GIFs, de la Galerie et autres.

Autre changement notable, le placement de la barre de recherche en-dessous des onglets. Une modification mineure, mais qui nécessitera sûrement un petit temps d'adaptation pour ne pas appuyer par erreur sur les onglets au lieu de la barre. Pour le moment, seule l'interface des conversations affiche le nouveau design. Il faudra attendre pour une refonte complète de l'application Messages. Notez qu'elle n'arrivera probablement pas en même temps qu'Android 16, attendu pour ce mois de juin. Google devrait la déployer plus tard dans l'année.