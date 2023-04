Google Messages protège mieux vos discussions, Samsung avance le lancement du Z Flip 5, c’est le récap’

Google Messages chiffre de bout en bout les discussions de groupe, Samsung pourrait dévoiler les Z Flip 5 et Z Fold 5 en juillet plutôt qu'en août, la fusée Starship n'est vraiment pas la reine de l'écologie, c'est le récapitulatif.

Comme chaque jour, et au cas où vous les auriez manqués, voici un résumé des actualités les plus notables de la veille. Mais avant d'entamer ce récapitulatif, petit coup de projecteur sur l'Asus Rog Ally. Cette console, que nous avons eu l'occasion de prendre en main quelques heures avant son lancement prochain, a vraiment de quoi rivaliser avec le Steam Deck et pourrait bien s'imposer comme l'un des produits les plus emblématiques de 2023. On vous laisse découvrir nos premières impressions… En attendant le test complet, bien entendu. Allez, revenons-en à nos moutons et en route pour le récapitulatif des actualités du 25 avril 2023.

L'explosion de Starship pourrait avoir causé plus de dégâts que prévu

Bien que le décollage de Starship se soit convenablement déroulé le 20 avril dernier, les minutes qui ont suivi ont été plus houleuses pour la fusée de SpaceX. À tel point que celle-ci a fini par exploser en plein vol, propageant de nombreux débris aux alentours. Les associations de protection de l'environnement tirent le signal d'alarme : d'un côté, certains débris ont atteint l'océan, de l'autre c'est le bruit de l'explosion qui peut avoir un impact sur la faune locale. Pas vraiment écolo, la fusée…

En savoir plus : SpaceX – l'explosion de Starship a peut-être propagé des particules dangereuses dans l'air

Google Messages va chiffrer les messages de groupe de bout en bout

Si Messages est certainement l'une applications de messagerie des plus utilisées au monde, force est de reconnaître qu'elle souffre d'une certaine vétusté. WhatsApp ou Telegram, par exemple, l'ont largement dépassée en termes de convivialité, en nombre de fonctionnalités… Et en sécurité ! Mais il se pourrait bien que Messages rattrape finalement son retard dans les semaines à venir, puisque l'application pourrait enfin s'enrichir d'un chiffrement de bout en bout dans les conversations de groupe. De quoi enfin sécuriser convenablement tous les messages que l'on s'échange dans des discussions entre proches ou connaissances, sans craindre qu'un hacker malintentionné mette la main dessus.

En savoir plus : Google Messages imite WhatsApp et se dote de cette fonctionnalité de sécurité indispensable

Les prochains pliants de Samsung pourraient être dévoilés fin juillet

Il est de mise que Samsung lance ses nouveaux smartphones pliables la première quinzaine d'août. Mais cette année, le géant nord-coréen pourrait revoir son planning. Son événement Unpacked pourrait en effet être avancé de deux ou trois semaines et avoir lieu aux alentours du 25 juillet 2023. Quoi qu'il en soit, nul doute que Samsung dévoilera pour l'occasion ses nouveaux Galaxy Z Fold et Z Flip 5, ainsi que la Galaxy Tab S9 et la Galaxy Watch 6.

En savoir plus : Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 – la date de présentation des nouveaux pliables de Samsung se précise