Google Maps vous aide à éviter les établissements dont les avis sont faux, voici comment

Désormais, Google Maps permet d'identifier très facilement les établissements dont les avis sont jugés faux. L'entreprise met en place plusieurs sanctions contre la pratique.



L'application Google Maps n'est pas qu'un simple GPS. Si on s'en sert majoritairement pour trouver son chemin, elle est aussi un excellent moyen de découvrir des lieux et établissements autour de soi. Restaurants, boutiques, bars… En quelques secondes, vous obtenez une liste des plus proches de vous. Et pour choisir, vous vous fiez sûrement à un indicateur pertinent : les notes et commentaires. Si un snack affiche une moyenne de 2,4 étoiles pour 128 avis, ça ne donne pas très envie d'y manger.

Mais il arrive que ces avis soient faux. Générés par l'IA ou obtenus moyennant des arrangements avec les clients, ils n'ont alors aucune valeur. Quand ils sont injustement négatifs, c'est un problème pour le professionnel. Quand ils sont injustement positifs, c'est le consommateur potentiel qui est impacté. C'est pourquoi Google cherche à lutter contre ce phénomène par tous les moyens. Le dernier en date va rendre l'identification des fraudeurs plus facile.

Sur Google Maps, repérer les établissements avec de faux avis se fait en un coup d'oeil

Un internaute a publié sur X (Twitter) une capture d'écran montrant le message suivant sur une fiche Google Maps : “De faux avis présumés ont récemment été supprimés de cet endroit“. Il s'agit de l'une des sanctions que Google se réserve le droit d'appliquer. La page du support dédiée en indique 3, en précisant qu'il y en a d'autres sans les énoncer :

La fiche de l'établissement ne pourra pas recevoir de nouveaux avis ou nouvelles notes pendant une période définie.

Les avis ou notes existants ne seront plus publiés pendant une période définie.

La fiche affichera un avertissement pour informer les utilisateurs que de faux avis ont été supprimés.

Pour le moment, le message cité n'a été vu qu'au Royaume-Uni, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'on commence à le voir partout dans le monde. Les professionnels qui pensent avoir été sanctionnés à tort ont la possibilité de faire appel auprès de Google. La firme pourra alors revenir sur sa décision le cas échéant.