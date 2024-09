Voici comment des vendeurs Amazon obtiennent illégalement des avis 5 étoiles

Plusieurs vendeurs Amazon ont recours à une méthode interdite par la plateforme de vente en ligne pour s'assurer des commentaires positifs et un avis 5 étoiles. Explications.



Il est très facile de trouver ce que l'on cherche sur Amazon. Idem pour ce qui est de comparer les prix, plusieurs vendeurs proposant très souvent ce que vous recherchez à des tarifs différents. Mais cela ne fait pas tout. Avant de passer à la caisse, vous jetez forcément un œil aux avis des précédents acheteurs. La plateforme sait à quel point ils sont importants, allant jusqu'à les résumer à l'aide de l'intelligence artificielle pour vous éviter de tous les lire.

Pourtant, il arrive parfois que vous commandiez un article ayant une bonne moyenne et de bons retours pour finalement constater qu'il est médiocre, voire inutilisable. Comment expliquer tous les commentaires positifs et les 5 étoiles attribuées dans ce cas ? C'est simple : certains vendeurs opèrent un genre de chantage secret auprès des acheteurs, du type “notez-moi 5 étoiles et je vous fais un petit cadeau”. La pratique est de plus en plus répandue.

Cette méthode illégale permet aux vendeurs Amazon de gagner des avis 5 étoiles non mérités

En plus de son booster de batterie de voiture acheté sur Amazon, David a reçu un flyer lui indiquant qu'il pouvait gagner un bon de 30 € sur son prochain achat dans la boutique du vendeur. La condition est simple : noter l'article 5 étoiles et “partager [son] expérience“. Il faut ensuite envoyer le numéro de commande et une capture d'écran du commentaire à l'adresse mail indiquée pour recevoir la réduction. Bien sûr, “veuillez de pas joindre de photos de cette lettre lorsque vous laissez un avis sur le produit” précise le commerçant.

Il ne faudrait pas qu'Amazon ait vent de la combine, totalement illégale. Mais malgré sa “politique de tolérance zéro à l'égard des faux avis” et des mesures “comme la suspension ou la fermeture des comptes concernés“, force est de constater que rien ne se passe dans les faits. Un client ayant reçu l'un de ces flyers en a averti le service client tout en écrivant un avis pour mettre en garde les potentiels acheteurs. Amazon a refusé de le publier sans donner de justification. L'article en question et les faux commentaires positifs sont eux toujours en ligne.

