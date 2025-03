Google Maps : vos données de localisation ont disparu ? Vous n’êtes pas seuls

Depuis la mise à jour de décembre 2023, certains utilisateurs de Google Maps signalent la disparition inexpliquée de leur historique de déplacements dans la fonctionnalité Timeline. Ce problème survient alors que Google a modifié le stockage des données de localisation, les transférant du cloud vers les appareils des utilisateurs.

Jusqu'à récemment, l'historique des positions était sauvegardé sur les serveurs de Google, permettant aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe quel appareil connecté à leur compte. Désormais, ces données sont stockées localement sur les smartphones pour renforcer la confidentialité. Les utilisateurs ont jusqu'au 9 juin 2025 pour effectuer cette migration. Passé cette date, tout historique encore présent dans le cloud sera définitivement supprimé.

Cependant, plusieurs utilisateurs rapportent sur Reddit et d'autres forums que leurs données Timeline disparaissent déjà, bien avant l'échéance. Certains affirment avoir perdu des années d'historique, malgré l'activation des paramètres appropriés. Lorsqu'ils consultent leur Timeline, un message frustrant s'affiche : « Aucune visite pour ce jour ».

Problèmes techniques ou erreurs humaines ?

Google n'a pas encore officiellement commenté cette situation, mais plusieurs hypothèses émergent pour expliquer ces pertes de données :

Bugs liés à la transition : La migration vers le stockage local pourrait comporter des erreurs techniques entraînant des suppressions accidentelles.

: La migration vers le stockage local pourrait comporter des erreurs techniques entraînant des suppressions accidentelles. Problèmes de synchronisation : Certains utilisateurs pourraient ne pas avoir correctement transféré leurs données du cloud vers leur appareil.

: Certains utilisateurs pourraient ne pas avoir correctement transféré leurs données du cloud vers leur appareil. Suppression automatique : Si les données ne sont pas correctement enregistrées sur l'appareil, elles pourraient être effacées.

Pour éviter de perdre votre historique, il est conseillé de vérifier vos paramètres dans Google Maps et d'activer le stockage local. Vous pouvez également exporter manuellement vos données via Google Takeout avant la date limite.

En attendant une réponse officielle de Google ou un correctif potentiel, les utilisateurs concernés doivent rester vigilants et prendre des mesures pour protéger leurs informations. L’entreprise semble rencontrer quelques défis techniques liés à la gestion des données personnelles. D’où l'importance d'une communication claire de la part des entreprises technologiques lorsqu'elles effectuent des changements majeurs qui pourraient entraîner ce type de bugs. Pour l’instant, il semblerait que tous les utilisateurs ne sont pas affectés, et il n’est pour l’instant pas possible de savoir si le problème touche des appareils particuliers ou une région particulière.