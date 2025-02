Google Maps va bientôt offrir plus d’options pour signaler des incidents sur la route

Google Maps est en train de déployer progressivement de nouvelles options pour signaler des incidents sur Google Maps. Grâce à ces nouvelles icônes, les utilisateurs auront plus de possibilités pour informer les autres des potentiels dangers sur leur trajet.

Alors que l'on pourra prochainement poser des questions à Gemini dans Google Maps sur les lieux que l'on s'apprête à visiter, la firme de Mountain View a encore du nouveau pour son service de cartographie.

Comme le rapportent nos confrères du site Android Police, l'entreprise a commencé à déployer de nouvelles options pour signaler des incidents sur Google Maps. Pour rappel, l'application vous permet actuellement de rapporter certains dangers/perturbations durant votre trajet comme :

les accidents

les bouchons

les zones de travaux

les voies fermées

les véhicules arrêtés sur la chaussée ou le bas-côté

les objets présents sur la route

En outre, il est également possible de partager la position des radars photo mobile et des contrôles de police, au grand dam des forces de l'ordre.

A lire également : Conduisez la voiture de vos rêves grâce à cette nouvelle option de Google Maps !

De nouveaux dangers à signaler sur Google Maps

Et comme dit plus haut, de nouvelles options ont fait leur apparition sur la version Android Auto et iOS de Google Maps, à savoir :

les routes inondées

la faible visibilité

les routes enneigées

Malheureusement, ces options ne semblent pas encore disponibles sur la version Android de l'appli, mais cela ne devrait pas trop tarder. Dernièrement, Google a grandement facilité le processus de signalement sur Maps via l'ajout d'un bouton dédié Signaler sur la barre d'outils à droite.

Pour rappel, Google a déployé tout un arsenal de fonctionnalités inédites sur Maps et Waze en milieu d'année 2024. On a donc eu le droit au nouveau bouton Signaler, la fonctionnalité de navigation à destination (pratique pour mieux repérer les accès/parkings/entrées d'un lieu) ou encore des alertes pour les nouveaux types de radars sur Waze. Toujours concernant Waze, l'appli offre également depuis cette date une navigation sur écran verrouillé. Lancée sur Android, cette fonctionnalité est disponible depuis cet automne sur iOS.

Source : Android Police