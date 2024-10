Google Maps va changer l’emplacement de la météo, préparez-vous à changer vos habitudes

Google Maps réorganise son affichage de la météo pour simplifier la carte et rendre la navigation plus fluide. Ce changement pourrait aussi permettre à certains utilisateurs de découvrir cette fonctionnalité, jusqu’ici peu visible dans l'application.

Google Maps est connu pour ses efforts constants afin de rendre son application plus intuitive et simple d’utilisation. Après une refonte qui a épuré l'application et introduit de nouvelles icônes plus arrondies, Google continue de réorganiser l’interface pour alléger la carte et la rendre plus lisible. Ce recentrage vise à offrir une navigation plus fluide, tout en s'assurant que les informations essentielles restent à portée de main.

Cette fois-ci, Google s'attaque au widget météo, qui est apparu en février de cette année dans le coin supérieur gauche de la carte. Dans la version bêta actuelle, Google déplace ce dernier dans le panneau « Nouveautés dans cette zone » qui s’ouvre depuis le bas de l'écran. Celui-ci affiche des informations liées à la ville, au quartier ou à l’attraction visitée, et la météo apparaît dans le coin inférieur droit lorsqu'il est réduit. En l'agrandissant, le widget se déplace vers le coin supérieur droit pour offrir une meilleure vue d’ensemble.

Le widget météo de Google Maps change de place pour épurer l’interface de l'application

Ce changement permet à Google Maps de proposer une carte plus dégagée, avec moins d’informations superposées. Toutefois, cette modification pourrait surprendre certains utilisateurs habitués à voir la météo directement sur la carte. En déplaçant cette fonctionnalité, Google simplifie l'affichage de cette dernière mais rend l’accès aux informations météorologiques un peu moins directes. Mais cela pourrait aussi être l’occasion pour certains de découvrir pour la première fois cette option qui n’était pas toujours évidente à repérer.

Pour le moment, ce changement est disponible dans la version bêta de l'application, 11.151.x, et n’est pas encore accessible à tous les utilisateurs. Les habitués de la version stable devront attendre un peu avant de voir cette mise à jour arriver sur leur appareil. Si la nouvelle position du widget offre un écran plus clair, elle pourrait déplaire à ceux qui aiment consulter rapidement la température, la qualité de l’air et les conditions météo en naviguant sur la carte. Quoi qu’il en soit, Google continue d’ajuster ses services pour tenter d’offrir le meilleur équilibre entre simplicité et fonctionnalités.

Source : 9to5Google