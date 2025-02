Qui n’a jamais rêvé de conduire une voiture d’exception… du moins en imagination, coincé dans les bouchons ? Google Maps ne va pas transformer votre berline en supercar, mais il vous permet désormais de choisir l’apparence de votre voiture sur la carte.

Les applications de navigation ne cessent d’évoluer sur Android. Récemment, Google a multiplié les mises à jour, avec plus ou moins de succès. Sur Android Auto, une modification de l’affichage de la carte avait provoqué la colère des conducteurs, forçant l'appli à faire marche arrière. Pendant ce temps, l’interface de Gemini, l’assistant IA de la société, a subi une refonte complète pour offrir un fonctionnement plus fluide et moderne.

Alors, en attendant qu’Android Auto se transforme en un véritable J.A.R.V.I.S. digne d’Iron Man, Google Maps s’offre une nouveauté bien plus légère… mais amusante ! Fini la flèche bleue classique : vous pouvez maintenant personnaliser l’icône de votre voiture pendant la navigation. Que vous rêviez de conduire un énorme SUV, une berline luxueuse ou même une voiture de sport, l’application vous laisse désormais choisir l’apparence et la couleur de votre véhicule virtuel.

Google Maps permet enfin de personnaliser l’icône de votre voiture en navigation

Jusqu’ici, Google Maps proposait seulement quatre icônes de véhicules : une flèche classique, une berline rouge, un SUV jaune et un pick-up vert. Désormais, une nouvelle mise à jour introduit cinq modèles détaillés : une berline haut de gamme, un pick-up tout-terrain, un SUV, une voiture de sport et une citadine. Pour encore plus de personnalisation, huit couleurs sont disponibles, dont blanc, noir, bleu, rouge et jaune, permettant aux utilisateurs d’adapter l’icône à leur goût.

Cette option est actuellement en phase de test et n’est accessible qu’aux utilisateurs de la version bêta 25.06.x de Google Maps sur Android. Un message annonçant un “accès anticipé à la personnalisation de l’icône de véhicule” apparaît chez certains utilisateurs lorsqu’ils lancent un itinéraire. La fonctionnalité est déjà disponible sur iOS et devrait bientôt être déployée à grande échelle. Si elle n’améliore pas la navigation, elle apporte une touche de fun et rapproche encore un peu l’appli de Waze, connu pour ses nombreuses options funs.

Source : 9to5google