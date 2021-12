Google Maps permettra d’accéder plus facilement à vos adresses préférées

Google teste une nouvelle fonction dans Maps. Celle-ci permet d’épingler une adresse dans un dock. Ainsi, il sera plus facile de retrouver une adresse et de calculer un itinéraire vers celle-ci. Cette fonction semble être pour l’instant exclusive à l’interface web de Google Maps. En outre, le bouton qui sert à épingler une adresse n’apparait pas pour tous les utilisateurs.

C’est devenu presque un réflexe aujourd’hui : si vous cherchez une adresse, vous vous connectez à une application en ligne, sur votre smartphone ou votre ordinateur, pour la trouver et pour calculer un trajet. Même s’il existe plusieurs alternatives, comme Apple Plans, Petal Maps (l'alternative de Huawei pour HarmonyOS) ou Waze, Google Maps est évidemment le service le plus couramment utilisé pour retrouver une adresse et s’y rendre, que ce soit à pied, en transport, à vélo ou en voiture.

Les raisons de ce succès sont multiples. D’abord parce que l’application est préinstallée sur tous les smartphones Android. Ca aide. Ensuite parce qu’elle est connectée à votre compte Google, offrant une excellente complémentarité avec Gmail, Calendar, Search ou encore Photos. Enfin, le succès de Google Maps tient aussi beaucoup à la complétude fonctionnelle. La firme américaine améliore l’application très régulièrement. Il y a trois semaines, nous rapportions que Google avait intégré plusieurs fonctions qui facilitent le quotidien. Et cela continue encore en décembre.

Google Maps teste un bouton pour épingler les adresses favorites

Le site Search Engine Roundtable a découvert une nouvelle fonction intégrée à la version desktop de Google Maps. Elle s’appelle « Dock to Bottom » (que l’on pourrait traduire par « Epingler en bas »). Et elle offre un moyen très pratique de gérer ses adresses favorites. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton bleu à côté de l’adresse. Cliquer sur ce bouton crée un raccourci qui va se placer dans un « dock » similaire à la barre des tâches de Windows.

Aujourd’hui, si vous souhaitez gérer vos raccourcis, c’est beaucoup plus compliqué. Vous devez passer par le menu « vos adresses » qui compte cinq rubriques : « à visiter », « préférées », « voyages », « enregistrées » et l’excellent « emplacement voiture ». La nouvelle fonction se veut plus pratique, car les adresses seront toujours à portée de doigt. Notez que cette fonction semble être en test. En effet, rares sont ceux qui peuvent en bénéficier. Si elle ne rencontre aucun bug, elle pourrait bientôt être déployée plus largement.

Source : Search Engin Roundtable