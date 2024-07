Google déploie enfin cette fonctionnalité Maps très attendue en Europe, de quoi rester en sécurité cet été

Google Maps vient d’annoncer le déploiement en France d’une fonctionnalité très attendue : le suivi en temps réel des feux de forêts. Sortie en 2020 aux Etats-Unis, elle permet de se tenir informé près des incendies et de prévoir leur étendue grâce à l’IA.

C’est un outil qui pourrait sauver des vies. Alors que les feux de forêt se montrent de plus en plus dévastateurs à cause du changement climatique, Google déploie une fonctionnalité très utile dans Maps : le traçage en temps réel des incendies.

Cette fonctionnalité était déjà présente aux Etats-Unis, mais arrive aujourd’hui dans quinze nouveaux pays, dont la France, le Portugal, l’Espagne, la Grèce et l’Italie. Tout se joue évidemment sur Maps, où les feux apparaissent désormais en rouge sur la carte. Plus encore, des informations sont dispensées en temps réel.

Cette fonctionnalité garantit la sécurité des usagers

Cette fonctionnalité permet donc aux habitants touchés, mais aussi aux vacanciers, de suivre la progression des feux en temps réel afin de rester en sécurité. Pour cela, Google utilise deux outils : la récolte de données satellites et l’IA, qui prédit l’avancée de ces incendies en se basant sur les précédents. Ainsi, les limites du désastre sont estimées à l’avance. Plus encore, Google prend soin à adapter son application. Par exemple, si l'un de vos itinéraires passe par une zone dangereuse, l’application déviera automatiquement. De quoi rester en sécurité.

Si vous êtes dans une zone touchée par un feu de forêt mais que vous n’ouvrez pas Google Maps, la firme de Mountain View vous prévient tout de même par le biais d’alertes. Elle se targue que 1,4 million de personnes se sont informés via la bêta lors de la première semaine de juillet.

Google continue d’améliorer son application par petites touches. Il y a peu, c’est son interface sur Android qui a été revue. L’intelligence artificielle va également jouer un grand rôle dans le futur et devrait de plus en plus être mise à contribution.

Le suivi des feux de forêt dans Google Maps est d’ores et déjà disponible dans l’application et ne nécessite pas de mise à jour.

Source : Google