Android 12 débarque enfin sur le Chromecast 4K de Google TV

Il était temps que Chromecast pour Google TV se mette à jour, c’est désormais chose faite. Après être resté un bon moment sur Android 10, l’appareil reçoit enfin Android 12, ainsi qu’une grosse mise à jour de sécurité. Retrouvez la liste de toutes les nouveautés dans cet article.

En 2020, Google lance un nouveau Chromecast compatible avec Google TV, capable de diffuser les contenus en 4 K. Une petite révolution pour l’époque, mais qui n’a pas beaucoup bougé depuis. Pour autant, la firme de Mountain View n’a pas abandonné la technologie, puisque cette dernière a récemment lancé un nouveau modèle moins cher, limité au 1080p. Une mise à jour était donc longuement attendue par les utilisateurs.

Une attente qui arrive désormais à terme, avec l’arrivée de la build STTE.220621.019.A2.9082754 sur l’appareil. Précisons que cette mise à jour ne concerne que les modèles 4 K. Pesant 722 Mo, cette dernière est relativement conséquente puisqu’elle permet à l’appareil de passer d’Android 10 à Android 12. S’ajoute à cela une mise à jour de sécurité tout aussi imposante, puisqu’elle intègre le patch de juillet 2022.

Le Chromecast 4K pour Google TV a enfin droit à une grosse mise à jour

Une mise à jour qui n’est pas du luxe, puisque le Chromecast se contentait depuis plusieurs mois du patch de sécurité de mai 2022. On notera également l’arrivée de quelques fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité d’activer et désactiver à volonté l’accès à la caméra et au micro de l’appareil diffusé, permettant ainsi de configurer le paramètre pour passer un appel visio depuis son téléviseur.

Voici d’ailleurs la release note complète de la mise à jour :