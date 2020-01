Google lance un support technique Android officiel sur Twitter via le hashtag #AndroidHelp. La firme se propose de répondre à de nombreuses questions techniques sur le système d’exploitation dès lors que vous acceptez que la discussion soit publique.

Une question technique sur votre smartphone Android ? Vous pouvez désormais la poser directement aux équipes Google sur Twitter. La firme propose désormais sur le compte officiel @Android de poser vos questions dans un tweet accompagné du hashtag #AndroidHelp. « Des questions sur votre #Android ? Nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez désormais obtenir de l’aide en twittant votre problème avec le hashtag #AndroidHelp », explique Google dans son tweet.

La réponse viendra directement du compte @Android, et sera publique : la firme a fait ostensiblement le choix de ne pas assurer de support via des messages privés. Le but est vraisemblablement d’inciter les internautes à consulter les réponses déjà disponibles avant de poser leur question. Google donne quelques détails supplémentaires sur ce programme dans un post sur Reddit.

On y apprend que les utilisateurs peuvent poser des questions générales autour du dépannage, des questions autour de l’identité et de l’authentification, l’accessibilité, la sécurité, « et beaucoup d’autres fonctionnalités Android », ajoute la firme. Google n’y partage néanmoins pas les raisons qui l’ont poussé à lancer ce support technique sur Twitter.

Pour l’heure il semble qu’il ne soit pas possible de poser des questions dans d’autres langues que l’Anglais – bien que l’on peut sans doute espérer qu’avec le temps des déclinaisons du système soient proposées dans d’autres langues. En se baladant sur le thread, on remarque d’ailleurs que les utilisateurs ont déjà posé de très nombreuses questions – même si celles-ci sont souvent un peu hors sujet avec des demandes de fonctionnalités.

Lire également : Android 10 – nouveautés et tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour

Mais au moment où nous écrivons ces lignes, la firme n’a pas encore publié de réponse. Que pensez-vous de ce support technique Android officiel ? Est-ce une bonne idée ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Source : XDA Developers

Have questions related to your #Android 📱? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp.

— Android (@Android) January 27, 2020