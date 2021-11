Google va imposer l’authentification à deux facteurs à tous les comptes dès le 9 novembre 2021

Google s'apprête à imposer l'authentification à deux facteurs à tous les comptes. Dès le 9 novembre 2021, tous les utilisateurs devront configurer la validation en deux étapes sur leur appareil. Google prévient actuellement ses usagers par le biais d'un courriel ou d'une notification.

Depuis plusieurs années, Google, et la plupart des géants de la technologie, cherche à convaincre ses utilisateurs d'activer l'authentification à deux facteurs pour protéger leurs comptes. Cette mesure permet de garantir l'authenticité de l'identité d'un utilisateur grâce à deux éléments distincts, généralement un mot de passe accompagné d'un code envoyé par SMS ou par mail. L'authentification à deux facteurs est un outil précieux pour compliquer la tâche des pirates et autres cybercriminels.

Bien décidé à pousser l'adoption de l'authentification à deux facteurs, Google s'est résolu à imposer l'option à ses usagers. En mai dernier, le géant de Mountain View a annoncé son intention d'imposer cette mesure de sécurité à tous les comptes Google d'ici la fin 2021. Dans cette optique, Google a activé l'option de force sur 150 millions de comptes début octobre.

Google force les utilisateurs à adopter la validation en deux étapes

La firme américaine va bientôt passer à la vitesse supérieure. Dans un courriel adressé à certains utilisateurs, et relayé par nos confrères italiens de HTNovo, Google annonce que l'authentification à deux facteurs sera imposée à tous les comptes à partir du 9 novembre 2021. Cet avertissement est actuellement envoyé à tous les utilisateurs d'un compte Google via Gmail et via une notification au sein du Play Store pour les utilisateurs d'un smartphone ou d'une tablette Android.

Pour se connecter, il faudra impérativement configurer cette mesure de sécurité. “Après avoir entré le mot de passe, vous devrez effectuer une deuxième étape sur le téléphone. Gardez votre téléphone à portée de main lorsque vous vous connectez”, explique Google dans l'avertissement transmis à certains usagers. Le mot de passe ne suffira donc pas pour se connecter. Vous devrez aussi entrer un code de validation reçu par SMS ou par une app comme Google Authentificator. Notez qu'il sera ensuite possible pendant une courte période de désactiver l'option avant que la mesure de sécurité ne soit définitivement obligatoire.

“La vérification en deux étapes sera activée automatiquement le 9 novembre. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord activer cette fonctionnalité : votre compte est prêt”, encourage Google. Pour configurer l'authentification à deux facteurs sur votre compte Google : rendez-vous dans la section Sécurité de l'interface de votre compte Google, puis dans Connexion à Google, sélectionnez ensuite Validation en deux étapes. Suivez alors les instructions à l'écran.

